Украинский защитник "Валенсии": "В Испании все говорят, что Зозуля воюет"

Сегодня, 16:51

Иван Зотько объяснял тренеру и партнерам по команде, чем занимается Роман в Украине

Иван Зотько. Фото Twitter
Иван Зотько. Фото Twitter

Украинский защитник "Валенсии" Иван Зотько рассказал об отношении людей в Испании к Роману Зозуле.

Напомним, что фаны "Райо Вальекано" обвинили украинского форварда в нацизме и сорвали его переход в клуб.

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

"В испанской прессе сейчас очень много разговоров о ситуации в нашей стране. Говорят, мол Зозуля тоже воюет. В общем, немало негатива относительно происходящего. Не скрою, у меня была дисскусия с тренером по этому поводу. Тут все верят прессе! Все так усердно говорят, что он воюет. Никто на самом деле не знает, что это за человек... Они не знают, как он помогает людям в Украине! В беседе с партнерами я сказал, чтобы не судили человека, которого вовсе не знают", – сказал Зотько.
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FootBoom

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