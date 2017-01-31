Украинский тренер Владимир Пятенко возглавит белорусский клуб "Крумкачы"

Контракт с наставником будет подписан на один сезон

Председатель правления белорусского клуба "Крумкачы" Денис Шунто подтвердил, что украинский специалист Владимира Пятенко будет назначен главным тренером команды.

"Контракт с Пятенко рассчитан на один сезон. Также готовы объявить, что его ассистентом будет еще один украинский тренер Альберт Ковалев, с которым достигнута принципиальная договоренность. Завтра мы подпишем контракт и представим нового главного тренера игрокам.

Владимир Пятенко – не совсем типичный наставник. Он не делает ставку на физическую подготовку, предпочитая работу с мячом. Пятенко проповедует комбинационный футбол, которым и отличался "Металлург". Нам это подходит.

Других кандидатур практически не было. Много чего писалось, но с половиной тренеров я даже не разговаривал.

Задачи на сезон простые: футболисты должны совершенствоваться, а команда прогрессировать. А какое место и сколько очков наберем – это зависит от многих факторов и готовности соперников", – цитирует Шунто football.by.

"Крумкачы" в минувшем сезоне чемпионата Беларуси заняли одиннадцатое место.

Напомним, до октября прошлого года "Крумкачы" возглавлял нынешний наставник "Карпат" Олег Дулуб.