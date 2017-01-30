Украинский полузащитник Бека Вачиберадзе исключен из заявки "Бетиса"

В нынешнем сезоне украинец появлялся на поле лишь в пяти матчах

Украинский полузащитник "Бетиса" Бека Вачиберадзе исключен из заявки второй команды на сезон. Вместо него в список попал вратарь Педро Лопес.

В нынешнем сезоне украинец появлялся на поле лишь в 5 матчах текущего сезона терсеры (четвертый по силе дивизион Испании).

Отметим, что не так давно El Decano Deportivo сообщало о том, что "Бетис" намерен отдать Вачиберадзе в аренду.

Напомним, что Бека Вачиберадзе перебрался в Испанию в августе 2015 года на правах свободного агента.