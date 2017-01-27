Украинский футболист Владимир Танчик продолжит карьеру в чемпионате Венгрии

Сегодня, 19:17

25-летний полузащитник подписал контракт с клубом "Дьирмот"

Танчик уже в Венгрии. Фото foci24.com
Танчик уже в Венгрии. Фото foci24.com

Украинский полузащитник Владимир Танчик продолжит карьеру в Венгрии.

25-летний футболист подписал с "Дьирмотом" полуторагодичное соглашение.

На данный момент "Дьирмот" замыкает турнирную таблицу элитного венгерского дивизиона.

Танчик с 2015 года играл за "Олимпик", в составе которого в 21 матче забил два мяча. Также футболист известен по выступлениям за "Львов" и "Севастополь". Кроме того, футболист поиграл в Польше, выступая за "Рух" и "Гурник" из Ленчны.

Напомним, в этом месяце украинский форвард Юрий Коломоец перешел в венгерский МТК.
футбол, чемпионат Венгрии, Владимир Танчик, Дьирмот

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Источник:

MatchDay

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