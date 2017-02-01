Украинский футболист продолжит карьеру в чемпионате Камбоджи

Сегодня, 11:20

Владимир Ордынский подписал контракт с клубом "Пномпень Краун"

Владимир Ордынский. Фото football.ua
Владимир Ордынский. Фото football.ua

Украинский нападающий Владимир Ордынский продолжит карьеру в экзотичной Камбодже. 31-футболист подписал контракт с шестикратным чемпионом страны – "Пномпень Краун", который, к слову, возглавляет его соотечественник и друг Олег Старинский.

В Украине уроженец Яблоновки (Белоцерковский район Киевской области) успел поиграть за "Арсенал" (Белая Церковь) и "Николаев", но наибольших успехов добился в Грузии, где в составе ФК "Гагра" стал обладателем Кубка страны и даже дебютировал в еврокубках (сыграл два матча).

Нынешний сезон футболист начал в "Раднички Беране", в 14 матчах за который забил во второй лиге Черногории три мяча.

В "Пномпень Краун" нападающий перебрался в статусе свободного агента.

футбол, чемпионат Камбоджи

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Источник:

FootBoom

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