Украинский футболист продолжит карьеру в чемпионате Камбоджи

Украинский нападающий Владимир Ордынский продолжит карьеру в экзотичной Камбодже. 31-футболист подписал контракт с шестикратным чемпионом страны – "Пномпень Краун", который, к слову, возглавляет его соотечественник и друг Олег Старинский.

В Украине уроженец Яблоновки (Белоцерковский район Киевской области) успел поиграть за "Арсенал" (Белая Церковь) и "Николаев", но наибольших успехов добился в Грузии, где в составе ФК "Гагра" стал обладателем Кубка страны и даже дебютировал в еврокубках (сыграл два матча).



Нынешний сезон футболист начал в "Раднички Беране", в 14 матчах за который забил во второй лиге Черногории три мяча.

В "Пномпень Краун" нападающий перебрался в статусе свободного агента.