Украинские военные поддержали Романа Зозулю

Футболист не смог перейти в "Райо Вальекано" из-за "пророссийских" ультрас команды из Мадрида

Украинские военнослужащие выступили в поддержку украинского форвада Романа Зозули, который оказался в центре скандала во время своего перехода из "Бетиса" в "Райо Вальекано".

Ролик с обращением нескольких бойцов к футболисту появился на Youtube-канале "Военное телевидения Украины".

Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона на правах аренды из "Бетиса", но фанаты команды обвинили украинского футболиста в нацизме и потребовали у руководства клуба не осуществлять трансфер. После чего Роман вернулся в Севилью и заявил, что за "Райо" играть не будет.

Поддержку Зозуле выразили футболисты и руководство "Бетиса".