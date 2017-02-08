Украинские военные поддержали Романа Зозулю

Сегодня, 10:25

Футболист не смог перейти в "Райо Вальекано" из-за "пророссийских" ультрас команды из Мадрида


Украинские военнослужащие выступили в поддержку украинского форвада Романа Зозули, который оказался в центре скандала во время своего перехода из "Бетиса" в "Райо Вальекано".

Ролик с обращением нескольких бойцов к футболисту появился на Youtube-канале "Военное телевидения Украины".

Напомним, Зозуля должен был играть за "Райо" до конца сезона на правах аренды из "Бетиса", но фанаты команды обвинили украинского футболиста в нацизме и потребовали у руководства клуба не осуществлять трансфер. После чего Роман вернулся в Севилью и заявил, что за "Райо" играть не будет.

Поддержку Зозуле выразили футболисты и руководство "Бетиса".
Роман Зозуля, Райо Вальекано, Бетис

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Источники:

Сегодня|Спорт, Чемпион

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