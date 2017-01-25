Украинские спортсмены в экзотических странах получают по 4 тысячи евро и страдают от вулканов (фото)

ОЛЕГ СТАРИНСКИЙ В КАМБОДЖЕ: "ЗМЕЯ НА ПОЛЕ? ТАПКОМ ЕЕ!"

Олег Старинский из Белой Церкви — дипломированный режиссер. И о своей судьбе мог бы снимать фильм. По юношам он играл в футбол против Федецкого и Селезнева. Позже работал на ICTV в программе "Под прицелом". "Показалось скучным", — говорит Олег. А когда его девушке-модели Дарье предложили контракт в Индонезии, он поехал вместе с ней. Думал, возобновит в Азии игроцкую карьеру, но из-за травмы колена уже в 26 лет стал... тренером. Начал с детей, позже пробился в ассистенты коуча сборной Малайзии (U16), наставника юношей (U19) самого титулованного клуба Камбоджи "Пномпень Краун". А выиграв с этими ребятами чемпионат страны по своему возрасту, в ноябре, аккурат к 31-летию, Олег получил подарок — назначение главным тренером взрослой команды "Пномпеня". Уже в понедельник в матче с сингапурским "Хоум Юнайтед" Старинскому предстоит старт в Кубке АФК. У Олега есть шанс стать первым специалистом, который вывел команду из Камбоджи в групповой этап азиатского аналога Лиги Европы.



Режиссер из Белой Церкви. Получил пост главного тренера самой титулованной команды Камбоджи

"Почему Юго-Восточная Азия? Это было и романтично, и прагматично, — говорит "Сегодня" Олег. — Азия — развивающийся регион, конкуренция поменьше, чем в Европе. В Украине в моем возрасте было сложно получить такую работу. Если бы я пришел, допустим, в "Динамо" со своим резюме и сказал: "Я умею то-то и то-то", — мне бы ответили: "Извини, парень. У нас для тебя даже работы ассистентом не найдется". Быть порознь с любимой было бы тяжело. И мы вместе уехали туда, где видели больше возможностей для развития. Дарья, кстати, работала моделью на Гран-при Формулы-1 в Малайзии. Держала табличку перед стартом у болида Алонсо, выигравшего гонку. Сейчас у нее в Куала-Лумпуре свой бизнес. Она приглашает ребят из Украины и других стран на учебу в Малайзию. Туда едут учиться по направлениям IT, медицины, отельного бизнеса. Преподаватели из ЕС, но образование дешевле, чем в Европе".



С Дарьей. Поженились в Малайзии

В столице Малайзии Старинский обходился без переводчика. "Там английский, которым я владею, даже не второй, а первый язык у людей, — рассказывает Олег. — А вот у камбоджийцев с инглишем похуже, и без переводчика никак. Был случай. Говорю футболисту на английском: "Ты сейчас выходишь на замену. Играешь правого полузащитника". Минут пять объясняю детали. Спрашиваю: "Понятно?". — "Yes!" — отвечает он. И вот он выходит на поле и сразу же подзывает к кромке переводчика: "Так, а на какой позиции я играю? Я чего-то не понял, что мне сейчас тренер сказал". Если на малайском я могу читать и говорить — ходил на курсы, то камбоджийский язык для меня — нереально сложный в произношении, эти гортанные звуки... Когда местные говорят, звучит так, будто они над тобой подшучивают".

Экзотические блюда в Камбодже Олега не прельщают. "Тут продаются и лягушки, и улитки, и насекомые. Но пробовать желания нет, знаю: ничего особенного, — говорит Старинский. — Кстати, с живыми змеями сталкиваюсь регулярно. Благо, до укусов не доходило. Например, возвращаясь с клубной базы домой, пару раз видел, как змея ползет по футбольному полю. Или начали тренировку — видим, под ногами змея. Помощник поймал ее и выбросил в речку. Техника отлова? Бегают за ними с тапочками, ботинками и дубинками. Вот и вся техника. Потом веником загребли на совок — и все дела".

"Босс нашего клуба — владелец казино и отелей. Если команда выигрывает, может расщедриться и пригласить ее в самый дорогой ресторан. "Заказывайте, — говорит, — что хотите". Или сказал как-то: "Выиграете следующий матч — куплю всем самые дорогие бутсы". Но мы не победили, и никто ничего не получил, — улыбается наш коуч "Пномпень Краун". — Вместе с тем владелец клуба — человек строгих нравов. Еще до моего прихода была история: четыре футболиста и семь работников клуба специально делали все, чтобы команда проигрывала, дабы сплавить тренера. Их выгнали, а потом через федерацию футбола наказали дисквалификациями — и на год, и пожиз­ненными".

"Буддистов здесь подавляющее большинство, — продолжает Старинский. — Хотя в команде есть и мусульмане, для них отдельно готовят еду. На базе у нас присутствуют небольшие монументы буддистских храмов. А перед одним из матчей босс пригласил монахов, они помолились за нас, за победу. Это было что-то на грани медитации и транса. Не помню, помогло ли нам тогда это выиграть. Но прикоснуться к местным традициям было интересно".

"Лига в Камбодже по статусу профессиональная, — говорит Олег. — У всех игроков есть контракты, и работая полтора часа в сутки, они получают сумму, соизмеримую с зарплатой офисного работника или продавца, у которых 8-часовой рабочий день. В среднем, футболисты имеют тут 300 долларов в месяц (кстати, во столько мне обходится в Пномпене аренда двухкомнатной квартиры). По сравнению с чемпионатом Украины, маловато. Но тут зарплаты постепенно растут, а в ЧУ падают. Впрочем, многие игроки в Камбодже не воспринимают, что футбол — их профессия. Приходится подгонять их пинками, но прибегаю к этому редко, потому что диктатура с моей стороны только отвернет от меня команду. А еще приходится требовать элементарного: чтобы вовремя приходили на тренировки или не забыли подойти к физиотерапевту, у кого травма. А после матчей надо еще проконтролировать, чтобы все поели здоровую пищу, которую им приготовили. А то иногда убегают в фастфуды. Кстати, за полчаса до игры наша команда съедает три-четыре арбуза. Это помогает бороться с обезвоживанием организма в условиях жары и влажности. Не хочется ли потом по ходу матча в туалет? Нет, все выходит с потом".



Это Азия. Подопечные Олега везут снаряжение и воду после матча

По словам Старинского, во время игры в теннисбол на тренировках у камбоджийцев царит неописуемое веселье: "Когда выигрывают очко, танцуют и радуются так, словно выиграли ЛЧ".

Футбол в Камбодже, говорит Олег, безоговорочный вид спорта №1. "На недавнем спарринге с тайским "Бурираром" собралось пять тысяч человек при билетах от 50 центов до доллара. Но что касается уровня местного чемпионата, не буду лукавить — он сродни Второй украинской лиге или нижней части Первой".

"Почему ваш тренерский ориентир — Гвардиола, а не, скажем, Моуриньо?" — спрашиваем у Старинского. — "Люди ведь хотят посмотреть не то, как 11 человек защищаются, а как атакуют, — говорит Олег. — Мне импонирует контроль мяча, быстрая, техничная игра и контрпрессинг. Не новое веяние в мире. Но, работая в Азии, я понимаю, что это тот путь, по которому должен двигаться местный футбол. У нас ребята быстрые, техничные, но маленькие. Толкаться корпус в корпус, выигрывать верховые мячи им тяжеловато. Но если быстро двигать мяч и самим быстро передвигаться, можно добиться результата. Кстати, о движении. В Камбодже я освоил мотоцикл. Клуб выдал. В первые дни страшно боялся ездить. Но, бывало, столовая на базе, где я поначалу жил, уже закрыта, а покушать хочется. Так голод с жаждой приключений заставили меня оседлать мотоцикл и на второй передаче с пульсом под 120 поехать: я вцепился в этот руль, ехал по обочине. Люди на меня косо смотрели: вроде и движения сильного нет, а он еле едет. Но сейчас уже легко могу на своем одноместном мотыке футболиста подвезти, даже двоих — такой вот камбоджа-стайл. Трафик тут сумасшедший: едут и по встречке, и на красный. Полиция дежурит на перекрестках, но ковыряется в носу и никого не задерживает".

Между тем девушка Дарья недавно стала женой Старинского. "Так получается, что я сейчас работаю в Камбодже, она — в Малайзии. Но каждые месяц-полтора она прилетает ко мне на недельку. Расписались в малазийском посольстве Украины. Потом было пару медовых дней на съемной вилле. Пышную свадьбу сыграем уже на родине".

ДЕНИС СЫТНИК: "НА МАЛЬТЕ ТАРАКАНЫ С ПАЛЕЦ"

Киевлянин Денис Сытник — пожалуй, главный спец среди украинских футболистов по экзотическим странам. К 30 годам этот нападающий успел поиграть в четырех командах Исландии и трех — на Мальте. А на днях подписал до лета контракт с клубом "Виктория Хотспурс" на острове Гозо, являющимся территорией Мальты, но при этом имеющим свой, отдельный, чемпионат по футболу. От собственно Мальты туда ходит паром. 4,5 евро за билет, 25 минут по Средиземному морю — и ты на месте. Живет там всего 37 тысяч человек, как в Жмеринке, но при этом есть аж 14 футбольных клубов: восемь — в первом дивизионе, включая команду Сытника, и шесть — во втором. Нехваткой пафоса их названия не страдают: "Керчем Аякс", "Шаара Юнайтед", "Кзюкия Тайгерс". Перебравшись на этот остров, украинец рассказал нам, каково это — жить и играть в мальтийско-гозовских краях.

"Как-то в Исландии во время извержения Эйяфьятлайокудля я забыл закрыть окна — вернулся, а дома — по колено вулканического пепла. На Мальтийском же архипелаге другая бытовая проблема — тараканы, — говорит Сытник. — Они тут размером с палец. Новые дома застройщики обрабатывают спецрастворами, там таракашек меньше. А вот старые просто кишат этими существами. Мой албанский друг-футболист рассказывал: "Переехал в новую квартиру на Мальте. Сплю ночью. Вдруг слышу — на кухне какие-то движения. Захожу — а там все в тараканах". Главное — на них нельзя наступать. Потому что если одного раздавишь, из него десять новых вылупится. Нужно только травить. Я, в принципе, нормально к этому отношусь. А вот невеста, приехав из Украины, была в шоке. Это в киевских квартирах тараканы вымерли из-за излучения от микроволновок. Здешним "усатикам" микроволновки нипочем! Правда, с жильем на острове Гозо мне повезло — тут я ни одного таракана внутри еще не видел. Хотя вот смотрю сейчас на балкон, там их хватает. Надо будет поработать спреем".

На прошлой неделе Денис дебютировал за "Хотспурс" в дерби с "Оратори Юс". Выиграли 2:1, на счету украинца — гол. Но радости в его голосе не слышно: "Футболом это назвать сложно. Если ты идешь на верховой мяч, соперник смотрит не на то, как бы им завладеть, а на то, как тебя "убить". Ситуация — у наших ворот подают угловой, я вообще на чужой половине поля, но меня бьют по спине, по галикам (голеностоп. — Авт.). А следующий наш матч вообще закончился дракой — судья не свистел многие моменты, и игроки сорвались с катушек. Думаю, надолго я здесь не задержусь. В том же чемпионате Мальты футбол как футбол. А тут — война без правил. Задача на поле одна — выжить".

Впрочем, эти неудобства компенсирует неплохая финансовая составляющая. "В ведущих клубах Мальты средняя зарплата — 4—5 тыс евро. На Гозо можно получать такие же деньги, — говорит Денис. — Но все зависит от команды. Есть случаи, когда платят по 400 евро и селят по пять футболистов в квартиру. А еще есть такое: выигрываешь — платят, проигрываешь — могут и не заплатить. Не забил — не поел. Понятно, поигравшим в украинской "вышке" лучше идти в более сильные чемпионаты. А вот тем, кто сидит в нашей Первой лиге, я мальтийский футбол советую. Тут много скаутов — из Италии, Кореи, Малайзии, есть шанс себя проявить и уехать на хорошие деньги". Кстати, самого Сытника на Мальту сосватал приятель — латвиец Чекулаев, который в 2011-м стал лучшим бомбардиром еврочемпионатов, обойдя Месси!

"Почему на Гозо так много футбольных команд? А больше здесь особо нечем заняться. Тут до тысячи болельщиков на трибунах собирается. Причем часто дерутся, — продолжает Сытник. — Хотя в целом жизнь на этом острове поспокойнее, чем на Мальте. Там, когда едешь, тебе все сигналят, подрезают, а на Гозо можешь уснуть на светофоре — тебе даже сигналить не будут. Кстати, весь остров можно проехать минут за 15".

"Сейчас вода в море прохладная — плюс 16. Но я каждый день купаюсь. Мальтийцы смотрят на меня как на ненормального, им море и летом холодное. А я так закаляюсь. Уже забыл, когда в последний раз болел. Помню, в детстве у меня был бронхит. Приехал на каникулы к бабушке, заставили по снегу пробежаться, водой с колодца облили — мигом поправился", — смеется Денис.

Клуб выдал Сытнику машину ("Правда, украинские права действительны только год с первого въезда, поэтому нужно идти получать мальтийские"), снимает для него жилье ("Мне бы это стоило 500 евро"). "Еда здесь куда дешевле, чем в Исландии, — отметил Денис. — Там кило черешни стоит 20 евро, яблок — 10 евро, хотя можно купить и за полтора, но они как пластиковые. А на Мальтийских островах за 1,5 евро можно взять кило вкуснейших яблок. Но "украинские" продукты здесь дорогие. Гречка — 4 евро, 200 граммов творога — 2,5 евро. Не проблема, кстати, купить ингредиенты для борща, который я сам готовлю. Как и соусы, торты. Есть у меня мечта — открыть свой ресторан. Может, на Мальте ее и осуществлю".

ВИКТОР ИЩЕНКО В КАТАРЕ: "ЖАРА В 40 ГРАДУСОВ, А АСФАЛЬТ НЕ ТЕЧЕТ"

Есть украинец и в футболе Катара — страны, которая примет ЧМ-2022. Тренером юношеской команды "Аль-Садда", самого титулованного клуба Катара, в январе назначен Виктор Ищенко. Он работал с молодежью киевских "Арсенала" и ЦСКА, возглавлял "Нефтяник" и "Княжу", и вот стал одноклубником звездного испанца Хави, который под занавес карьеры уехал в "Аль-Садд".

— Виктор, как вы оказались в Катаре?

— Летом прошлого года футбольный менеджер Ольга Игнатенко предложила мне вариант трудоустройства в Катаре. Я на тот момент работал в структуре "Динамо" Киев. Первое знакомство с "Аль-Саддом" получилось в Боснии, где этот клуб проводил сборы. Сразу понял, что акцент здесь делается на подготовку собственных кадров. В развитие детского футбола вкладываются немалые средства, и, конечно, всех интересует результат на выходе, а это прежде всего количество футболистов, пополнивших ряды первой команды. На сегодня почти половина игроков "Аль-Садда" — свои воспитанники.

— Как быстро руководители клуба приняли решение взять вас на работу?

— У меня был 3-месячный испытательный срок, в течение которого стороны могли отказаться от сотрудничества без объяснения причин. Спустя три месяца со мной заключили полноценный контракт по схеме 1+1. Я возглавил клубную команду U-17. Условия работы созданы хорошие. Бытовых проблем тоже нет никаких. На первом этапе важно было овладеть английским языком, он в Катаре — как второй государственный. Но, конечно, стараюсь потихоньку учить и фразы на арабском, особенно касающиеся футбола.

— Есть какие-то особенности футбола в мусульманской стране?

— Например, планируя учебно-тренировочный процесс, мы оставляем паузы на время обязательных ежедневных молитв. Естественно, учитываются и погодные условия — в самую жару тут никто не тренируется и не играет, все проходит в вечернее время.

— Как часто вы пересекаетесь с первой командой клуба?

— Да почти постоянно. Наше тренировочное поле расположено рядом, и нередко занимаемся параллельно. Игроки детских команд клуба могут вживую наблюдать за тем, как тренируется тот же Хави. Клуб живет, как одна большая семья, никаких искусственных барьеров.

— Ваши подопечные живут по домам или есть что-то типа школы-интерната?

— Нет, все живут в семьях, поскольку все ребята местные. Катар — страна небольшая, а приглашать игроков из других стран на детском уровне не практикуется. Молодого иностранного игрока просто не получится зарегистрировать, поэтому и везти детей издалека не имеет смысла. А вообще профессиональные контракты клуб подписывает только с игроками первой команды.

— А что вообще из себя представляет чемпионат Катара?

— Премьер-лига состоит из 14 клубов. В каждой команде по регламенту может быть не более 5 легионеров. Тренерский же корпус в большинстве своем — иностранцы.

— Поля в Катаре хорошего качества?

— Еще ни разу не встречал здесь плохое поле. Все газоны — только натуральные, синтетику тут не признают. По качеству поля примерно такие, как у нас на базе в Конча-Заспе.

— Кто патронирует ваш клуб?

— У истоков создания "Эль-Садда" стоял сам эмир Катара. И до сих пор находимся под крылом королевской семьи.

— За спортивной жизнью в Украине и в Европе следите?

— С этим проблем нет. На ТВ порядка 20 спортивных каналов, это позволяет смотреть все основные соревнования, включая Лигу чемпионов. Сейчас вот смотрю матчи финальной части Кубка Африки.

— Как долго добираться из Дохи в Киев и обратно?

— Прямого авиасообщения нет, только с пересадкой: в Стамбуле, Баку или Дубае. Чистое время в полете — 6 часов, а с учетом пересадки — как повезет. 9—12 часов на дорогу считается нормальным.

— К арабской кухне долго привыкали?

— Да в этом нет особой необходимости. Столица Катара Доха — современный город, в котором представлена кухня разных стран мира. Может, конечно, иногда не хватает борща, но это — дело привычки (с улыбкой).

— В мусульманских странах действуют жесткие ограничения на торговлю спиртным. Что делаете, когда по поводу хочется выпить бокал вина?

— В Дохе действует сухой закон, и он жестче, чем ОАЭ, где в некоторых магазинах можно купить алкоголь. Здесь на это нужно соответствующее разрешение. В Катаре бытие определяет сознание и я полностью сконцентрирован на футболе.

— В Катаре пройдет чемпионат мира по футболу 2022 года. Его приближение уже ощущается?

— Повсеместно. Вокруг — много строек. Уровень стадионов и так достаточно высок (например, на арене "Аль-Садда" все трибуны оборудованы кондиционерами), но к чемпионату мира строят еще более современные. Специально к ЧМ прокладывают и первую линию метро, поскольку в Дохе есть проблемы с трафиком. Инфраструктура общественного транспорта развита слабо, так как она не пользуется большим спросом. Основной вид транспорта здесь — личный автомобиль и такси. Кстати, дороги в Катаре — очень хорошие, даже в 40-градусную жару асфальт не "плывет" и не проваливается.

— Украинцев в Катаре много?

— Немало. Заняты в самых разных сферах — в банковской, отельном бизнесе... Кстати, и Ольга Игнатенко сейчас здесь, участвует в нескольких проектах, например, в известной и за пределами Катара футбольной академии Aspire, а также в организации тренировочных сборов в этой стране и не только. Так что круг общения имеется.