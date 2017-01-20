Украинские футболистки в Китае разгромили Мьянму и пошли на экскурсию (фото)
После удачного старта на турнире футболистки получили свободное время и провели его, осматривая Фошань
Женская сборная Украины по футболу принимает участие в международном турнире CFA International Women’s Football Tournament в китайском городе Фошань. В стартовом матче, который прошел в четверг, наша сборная со счетом 4:0 разгромила Мьянму.
После удачного старта на турнире футболистки получили свободное время и провели его, осматривая Фошань.
В субботу, 21 января, в 13:35 по киевскому времени, сборная Украины сыграет с Таиландом.
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