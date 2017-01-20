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Украинские футболистки в Китае разгромили Мьянму и пошли на экскурсию (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/65_main.1484927206.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/65_tn.1484927206.jpg Футбол После удачного старта на турнире футболистки получили свободное время и провели его, осматривая Фошань

Украинские футболистки в Китае разгромили Мьянму и пошли на экскурсию (фото)

Сегодня, 17:46

После удачного старта на турнире футболистки получили свободное время и провели его, осматривая Фошань

Футболистки сборной Украины в Китае. Фото Instagram
Футболистки сборной Украины в Китае. Фото Instagram

Женская сборная Украины по футболу принимает участие в международном турнире CFA International Women’s Football Tournament в китайском городе Фошань. В стартовом матче, который прошел в четверг, наша сборная со счетом 4:0 разгромила Мьянму.

После удачного старта на турнире футболистки получили свободное время и провели его, осматривая Фошань.

В субботу, 21 января, в 13:35 по киевскому времени, сборная Украины сыграет с Таиландом.
женский футбол, женская сборная Украины

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Источник:

Сегодня|Спорт

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