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Украинец Юрченко отыграл весь матч за "Байер" в Бундеслиге http://www.segodnya.ua/img/article/7818/5_main.1482353489.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/5_tn.1482353489.jpg Футбол В матче лидеров чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Лейпциг" – 3:0

Украинец Юрченко отыграл весь матч за "Байер" в Бундеслиге

Вчера, 22:51

В матче лидеров чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Лейпциг" – 3:0

Владлен Юрченко в матче против &quot;Кельна&quot;. Фото AFP
Владлен Юрченко в матче против "Кельна". Фото AFP

Украинский полузащитник "Байера" Владлен Юрченко вышел в стартовом составе выездного матча Бундеслиги против "Кельна" и отыграл весь поединок. Матч 16-го тура завершился вничью – 1:1.

В другом поединке дня "Бавария" на своем поле со счетом 3:0 разгромила "Лейпциг" и единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии.

Кельн, чемпионат Германии, Байер

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Источник:

Сегодня|Спорт

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