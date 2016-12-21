Украинец Юрченко отыграл весь матч за "Байер" в Бундеслиге
В матче лидеров чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Лейпциг" – 3:0
Украинский полузащитник "Байера" Владлен Юрченко вышел в стартовом составе выездного матча Бундеслиги против "Кельна" и отыграл весь поединок. Матч 16-го тура завершился вничью – 1:1.
В другом поединке дня "Бавария" на своем поле со счетом 3:0 разгромила "Лейпциг" и единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии.
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