Украинец Тащи забил фантастический гол в чемпионате Чехии

После этой победы его команда вышла на 12-е место в чемпионате

Украинский футболист Борис Тащи забил фантастический гол в матче чемпионата Чехии между "Зброевкой" и "Яблонцем".

Украинец после вбрасывания аута сумел забить гол в падении через себя с острого угла. Тащи открыл счет в матче, а закончился поединок со счетом 2:0.

Этот гол стал вторым в чемпионате для игрока. После этой победы "Зброевка" вышла на 12-е место в чемпионате.