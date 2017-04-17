Украинец Тащи забил фантастический гол в чемпионате Чехии

Сегодня, 18:33

После этой победы его команда вышла на 12-е место в чемпионате


Украинский футболист Борис Тащи забил фантастический гол в матче чемпионата Чехии между "Зброевкой" и "Яблонцем".

Украинец после вбрасывания аута сумел забить гол в падении через себя с острого угла. Тащи открыл счет в матче, а закончился поединок со счетом 2:0.

Этот гол стал вторым в чемпионате для игрока. После этой победы "Зброевка" вышла на 12-е место в чемпионате.
футбол, чемпионат Чехии, Борис Тащи

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FootBoom

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