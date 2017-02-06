Украинец Шахов забил свой первый гол в чемпионате Греции (видео)

Украинский полузащитник "ПАОКа" Евгений Шахов забил первый мяч в греческом чемпионате

26-летний полузащитник "ПАОКа" вышел в стартовом составе на матч 19-го тура чемпионата Греции против "Астераса", в центре защиты которого в старте также появился украинец Евгений Селин.

Оба футболиста доиграли встречу до конца, а команда Шахова смогла вырвать победу со счетом 3:2. ПАОК делит вторую-третью строчки с "Паниониосом", а "Астерас" идет 11-м.

"ПАОК" – "Астерас" 3:2 (1:1)

Голы: Шахов (28), Прийович (70), Энрике (84) – Маньяс (18, 79).