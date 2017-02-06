Украинец Шахов забил свой первый гол в чемпионате Греции (видео)

Сегодня, 00:03

Украинский полузащитник "ПАОКа" Евгений Шахов забил первый мяч в греческом чемпионате

Евгений Шахов. Фото ФК &quot;ПАОК&quot;
Евгений Шахов. Фото ФК "ПАОК"

26-летний полузащитник "ПАОКа" вышел в стартовом составе на матч 19-го тура чемпионата Греции против "Астераса", в центре защиты которого в старте также появился украинец Евгений Селин.

Оба футболиста доиграли встречу до конца, а команда Шахова смогла вырвать победу со счетом 3:2. ПАОК делит вторую-третью строчки с "Паниониосом", а "Астерас" идет 11-м.

"ПАОК" – "Астерас" 3:2 (1:1)
Голы: Шахов (28), Прийович (70), Энрике (84) – Маньяс (18, 79).
видео голов, Евгений Селин, чемпионат Греции, ПАОК, Евгений Шахов, Астерас

Вы сейчас просматриваете новость "Украинец Шахов забил свой первый гол в чемпионате Греции (видео)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Football.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Евгений Шахов. Фото AFP

Лига Европы: Евгений Шахов забил дебютный гол за ПАОК

24 Ноября 2016, 22:33

Греческий клуб обыграл "Фиорентину"

Футбол

Артем Козак. Фото ФК ПАОК

18-летний украинский футболист дебютировал за греческий ПАОК

5 Сентября 2016, 13:44

Дебют Артема Козака состоялся в товарищеской игре

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования