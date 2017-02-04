Украинец Белый подписал контракт с российским клубом

Также "Анжи" продлило контракт с Филиппом Будковским

Украинский футболист Максим Белый, последним клубом которого был хорватский "Хайдук", подписал контракт с российским "Анжи".

Белый будет выступать в махачкалинской команде до конца сезона 2017/2018, сообщает официальный сайт клуба.

Украинский футболист ранее играл за донецкие команды "Шахтер-2" и "Шахтер-3", "Сталь" Каменское и "Заря" Луганск.

Также "Анжи" продлило аренду украинского нападающего Филиппа Будковского, который не подошел тренерскому штабу "Шахтера". Он будет выступать в Росси до конца сезона.