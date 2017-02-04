Украинец Белый подписал контракт с российским клубом
Также "Анжи" продлило контракт с Филиппом Будковским
Украинский футболист Максим Белый, последним клубом которого был хорватский "Хайдук", подписал контракт с российским "Анжи".
Белый будет выступать в махачкалинской команде до конца сезона 2017/2018, сообщает официальный сайт клуба.
Украинский футболист ранее играл за донецкие команды "Шахтер-2" и "Шахтер-3", "Сталь" Каменское и "Заря" Луганск.
Также "Анжи" продлило аренду украинского нападающего Филиппа Будковского, который не подошел тренерскому штабу "Шахтера". Он будет выступать в Росси до конца сезона.
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