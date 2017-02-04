Украинец Белый подписал контракт с российским клубом

Сегодня, 10:54

Также "Анжи" продлило контракт с Филиппом Будковским

Максим Белый продолжит карьеру в России. Фото ФК &quot;Анжи&quot;
Максим Белый продолжит карьеру в России. Фото ФК "Анжи"

Украинский футболист Максим Белый, последним клубом которого был хорватский "Хайдук", подписал контракт с российским "Анжи".

Белый будет выступать в махачкалинской команде до конца сезона 2017/2018, сообщает официальный сайт клуба.

Украинский футболист ранее играл за донецкие команды "Шахтер-2" и "Шахтер-3", "Сталь" Каменское и "Заря" Луганск.

Также "Анжи" продлило аренду украинского нападающего Филиппа Будковского, который не подошел тренерскому штабу "Шахтера". Он будет выступать в Росси до конца сезона.

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футбол, чемпионат России, Анжи Махачкала, Максим Белый, Филипп Будковский

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