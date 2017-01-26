Украина узнала соперников по отбору на молодежный Евро-2019

Сегодня, 12:08

Финальная часть молодежного чемпионата Европы 2019 года состоится в Италии

Фото ФФУ
Фото ФФУ

В четверг, 26 января, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационной стадии молодежного чемпионата Европы 2019 года, финальная часть которого через два года состоится в Италии.

Накануне жеребьевки 54 команды, включая дебютантов из Косово и Гибралтара, были распределены в шесть корзин согласно их расположению в рейтинге коэффициентов УЕФА (Украина – на 20-м месте с 27.372 баллами).

В итоге, Украина, которая оказалась в третьей корзине, оказалась в группе 4 и поспорит за путевку на континентальное первенство с молодежными командами Англии, Голландии, Шотландии, Латвии и Андорры.

Календарь матчей отборочного цикла станет известен позже.

Все группы квалификации Евро-2019 U-21:

Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, Беларусь, Сан-Марино

Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия

Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские о-ва

Группа 4: Англия, Голландия, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра

Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово

Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта

Группа 7: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар

Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн

Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург

К Италии, которая уже автоматически квалифицировалась на Евро-2019, в финальной части присоединятся победители девяти групп отбора, а также два лучших вторых места, которым придется оспаривать право поехать на международный форум в плей-офф.
футбол, жеребьевка, Сборная Украины U21, Евро-2019 (U21)

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