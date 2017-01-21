Уэйн Руни забил 250-й гол за "Манчестер" и стал рекордсменом клуба (фото)

Гол Руни со штрафного спас футболистов "Манчестер Юнайтед" от поражения в выездном матче со "Сток Сити"

Гол Уэйна Руни со штрафного спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче 22-го тура чемпионата Англии со "Сток Сити".

Встреча прошла в субботу в Сток-он-Трент и завершилась со счетом 1:1. На 19-й минуте игрок "МЮ" Хуан Мата отправил мяч в свои ворота. Руни в компенсированное время матча прямым ударом со штрафного сравнял счет.

Для англичанина этот мяч стал 250-м в составе "Юнайтед". 31-летний нападающий стал новым рекордсменом клуба по числу голов. Руни обошел прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона (249), рекорд которого держался с 70-х годов прошлого века.