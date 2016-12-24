УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий Лиги чемпионов
Главным тренером символической команды был выбран Зинедин Зидан
УЕФА представил символическую сборную игроков-открытий, которая была сформирована по итогам выступлений футболистов в Лиге чемпионов в 2016 году.
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Альфонс Ареола ("ПСЖ");
Защитники: Серхи Роберто ("Барселона"), Самуэль Юмтити ("Барселона"), Виктор Нильссон-Линделоф ("Бенфика");
Полузащитники: Тома Лемар ("Монако"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Ренату Саншеш ("Бавария"), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д);
Нападающие: Кристиан Пулишич ("Боруссия" Д), Андре Силва ("Порту"), Усман Дембеле ("Боруссия" Д).
Главным тренером символической команды был выбран наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.
Вы сейчас просматриваете новость "УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии