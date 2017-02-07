УЕФА рассмотрит инциденты на матче "Динамо" – "Бешикташ" 23 февраля

По инцидентам, случившимся на матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Бешикташем" (6:0), УЕФА вынесет решение 23 февраля. Сообщает "Футбол 1".

"Бешикташ" может пострадать из-за неподобающего поведения своих фанатов, вот только возможные меры наказания пока что остаются неизвестными.

Также УЕФА обвиняет и "Динамо", которое не смогло должным образом подготовиться к поединку и гарантировать безопасность на трибунах.