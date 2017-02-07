УЕФА рассмотрит инциденты на матче "Динамо" – "Бешикташ" 23 февраля

Сегодня, 11:39

Турецкие фанаты устроили беспорядки на "Олимпийском"

Беспорядки на &quot;Олимпийском&quot;. Фото AFP
Беспорядки на "Олимпийском". Фото AFP

По инцидентам, случившимся на матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Бешикташем" (6:0), УЕФА вынесет решение 23 февраля. Сообщает "Футбол 1".

"Бешикташ" может пострадать из-за неподобающего поведения своих фанатов, вот только возможные меры наказания пока что остаются неизвестными.

Также УЕФА обвиняет и "Динамо", которое не смогло должным образом подготовиться к поединку и гарантировать безопасность на трибунах.
футбол, Лига чемпионов, фанаты, Бешикташ, Динамо Киев

Вы сейчас просматриваете новость "УЕФА рассмотрит инциденты на матче "Динамо" – "Бешикташ" 23 февраля ". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Стычки фанатов на "Олимпийском". Фото AFP

УЕФА открыл дело по матчу "Динамо" - "Бешикташ"

8 Декабря 2016, 14:23

Болельщики обеих команд дрались в Киеве

Футбол

Фанаты сорвали 300 кресел. Фото AFP

Фаны нанесли ущерб "Олимпийскому" на сумму не меньше 1 млн гривен

8 Декабря 2016, 09:27

Болельщики дрались во время матча "Динамо" - "Бешикташ"

Футбол

Фаны пили в зале ожидания. Фото Э. Кинзерский

Фаны "Бешикташа" в аэропорту заливали горе спиртным после поражения от "Динамо"

7 Декабря 2016, 14:50

Турецкие болельщики опустошили полки с алкоголем в магазинах

Футбол

Сотни турецких фанов пришли поддержать "Бешикташ" после разгрома от "Динамо"

7 Декабря 2016, 14:12

Болельщики привествовали команду в аэропорту после прилета из Киева

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования