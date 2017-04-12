УЕФА не стал переносить матч "Боруссия" – "Монако"
Поединок состоится сегодня в 19:45
Первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" состоится сегодня. Начало в 19:45.
Напомним, что матч должен был пройти вчера. Однако возле автобуса "Боруссии" произошел взрыв. Один из игроков пострадал и было принято решение перенести встречу на сегодня.
"Монако" обратился в УЕФА с просьбой перенести матч на субботу, чтобы дать больше времени "Боруссии" прийти в себя после инцидента. Однако УЕФА не стал еще раз откладывать поединок.
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