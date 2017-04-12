УЕФА не стал переносить матч "Боруссия" – "Монако"

Первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" состоится сегодня. Начало в 19:45.

Напомним, что матч должен был пройти вчера. Однако возле автобуса "Боруссии" произошел взрыв. Один из игроков пострадал и было принято решение перенести встречу на сегодня.

"Монако" обратился в УЕФА с просьбой перенести матч на субботу, чтобы дать больше времени "Боруссии" прийти в себя после инцидента. Однако УЕФА не стал еще раз откладывать поединок.