УЕФА не стал переносить матч "Боруссия" – "Монако"

Сегодня, 14:29

Поединок состоится сегодня в 19:45

Футболисты &quot;Боруссии&quot; с полицией покидают место взрыва. Фото AFP
Футболисты "Боруссии" с полицией покидают место взрыва. Фото AFP

Первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" состоится сегодня. Начало в 19:45.

Напомним, что матч должен был пройти вчера. Однако возле автобуса "Боруссии" произошел взрыв. Один из игроков пострадал и было принято решение перенести встречу на сегодня.

"Монако" обратился в УЕФА с просьбой перенести матч на субботу, чтобы дать больше времени "Боруссии" прийти в себя после инцидента. Однако УЕФА не стал еще раз откладывать поединок.
Монако, футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

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Сегодня|Спорт

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