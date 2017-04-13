УЕФА назвал символическую сборную первых четвертьфиналов Лиги чемпионов

Сегодня, 15:24

В команду недели попали пять игроков "Ювентуса"

Буффон после матча с &quot;Барселоной&quot;. Фото AFP
Буффон после матча с "Барселоной". Фото AFP

Сразу пять футболистов "Ювентуса" были включены в команду недели Лиги чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей.

Результаты 1/4 финала:

11 апреля:
"Ювентус" – "Барселона" – 3:0 Фото Видео
"Боруссия" – "Монако" – 2:3 Видео

12 апреля:
"Атлетико" – "Лестер" – 1:0 Фото Видео
"Бавария"  - "Реал" – 1:2 Фото Видео

Символическая сборная:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус).

Защитники: Филипе Луис, Диего Годин (оба – "Атлетико), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (все – "Ювентус").

Полузащитники: Синдзи Кагава ("Боруссия" Д), Килиан Мбаппе ("Монако").

Нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Криштиану Роналду ("Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус").

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футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Антуан Гризманн, Синдзи Кагава, Диего Годин, Пауло Дибала, Леонардо Бонуччи, Килиан Мбаппе

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Источник:

Championat.ru

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