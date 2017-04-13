УЕФА назвал символическую сборную первых четвертьфиналов Лиги чемпионов
В команду недели попали пять игроков "Ювентуса"
Сразу пять футболистов "Ювентуса" были включены в команду недели Лиги чемпионов по итогам первых четвертьфинальных матчей.
Результаты 1/4 финала:
11 апреля:
"Ювентус" – "Барселона" – 3:0 Фото Видео
"Боруссия" – "Монако" – 2:3 Видео
12 апреля:
"Атлетико" – "Лестер" – 1:0 Фото Видео
"Бавария" - "Реал" – 1:2 Фото Видео
Символическая сборная:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус).
Защитники: Филипе Луис, Диего Годин (оба – "Атлетико), Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (все – "Ювентус").
Полузащитники: Синдзи Кагава ("Боруссия" Д), Килиан Мбаппе ("Монако").
Нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Криштиану Роналду ("Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус").
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