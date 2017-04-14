У Украины сорвались матчи против Норвегии, Египта и Албании, но ведутся переговоры с Аргентиной

Сегодня, 18:20

Также украинская команда может встретиться в товарищеском матче с Германией или Италией

Фото AFP
Фото AFP

Федерация футбола Украины не смогла согласовать проведение товарищеского матча для сборной против команд Норвегии или Албании. Об этом рассказал главный тренер желто-синих Андрей Шевченко после вчерашней встречи комитета национальных сборных ФФУ.

По его словам, именно норвежцы были приоритетным вариантом для проведения в начале июня дружеской встречи, но договориться о поединке в конечном итоге не удалось.

Также сорвалась и возможная встреча против Албании, после чего ФФУ выбирала из двух вариантов – Мальта или Египет. Решение в пользу островитян было принято по той причине, что африканцы хотели играть только на своем поле, а лететь в Египет Шевченко не пожелал.

В то же время ФФУ продолжает переговоры с Аргентинской федерацией футбола, а также обсуждают такую возможность с Немецким футбольным союзом и Итальянской федерацией футбола.

Отметим, что против Мальты Украина сыграет 6 июня в Австрии, а уже 11 июня на выезде проведет свой шестой поединок в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2018 против национальной сборной Финляндии.
футбол, товарищеский матч, Сборная Украины

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Источник:

Шахта.org

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