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У соперника "Шахтера" по Лиге Европы – конфликт внутри команды http://www.segodnya.ua/img/article/7891/94_main.1484685382.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/94_tn.1484685382.jpg Футбол Форвард "Сельты" обвинил главного тренера команды в предвзятом отношении

У соперника "Шахтера" по Лиге Европы – конфликт внутри команды

Сегодня, 22:36

Форвард "Сельты" обвинил главного тренера команды в предвзятом отношении

Тренер &quot;Сельты&quot; конфликтует с футболистами. Фото Instagram
Тренер "Сельты" конфликтует с футболистами. Фото Instagram

Нападающий "Сельты" Фабиан Орельяна, исключенный из команды главным тренером Эдуардо Бериццо, рассказал о личном конфликте с наставником. Чилиец подчеркнул, что Бериццо и раньше конфликтовал с другими футболистами.

"Бериццо был несправедлив ко мне, – цитирует EMOL Орельяну. – Свою ошибку я признал, но он пропустил это мимо ушей. Когда я попытался принести ему извинения перед всей командой Бериццо не дал мне сказать ни одного слова. Он не в первый раз конфликтует с игроками "Сельты". Конечно, я хотел бы остаться в клубе, но если будет нужно – я уйду".

"Сельта" – соперник "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы.

Матч "Сельта" – "Шахтер" пройдет 16 февраля в Виго, ответный поединок состоится в Харькове 23 февраля.
тренер, Лига Европы, чемпионат Испании, Шахтер Донецк, конфликт, Сельта, Эдуардо Бериццо

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Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

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