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Тысячи болельщиков встретили Карлоса Тевеса в Китае (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/31_main.1484832362.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/31_tn.1484832362.jpg Футбол Аргентинский футболист будет выступать за "Шанхай Шеньхуа"

Тысячи болельщиков встретили Карлоса Тевеса в Китае (фото)

Сегодня, 15:26

Аргентинский футболист будет выступать за "Шанхай Шеньхуа"

Сегодня в Шанхай прилетел нападающий Карлос Тевес, которого восторженно встретили тысячи болельщиков "Шеньхуа".

Напомним, аргентинец в конце прошлого года перешел в "Шанхай Шеньхуа" из "Бока Хуниорс", подписав контракт на два года. В Китае его сделали самым высокооплачиваемым футболистом мира. Тевес будет получать 40 млн евро в год.

Интересно, что в контракте 32-летнего Тевеса есть пункт, по которому он может вернуться в "Боку Хуниорс", если будет некомфортно чувствовать себя в Китае.

Помимо "Бока Хуниорс" Карлос Тевес в Европе поиграл за такие клубы, как "МЮ", "МанСити" и "Ювентус". За сборную Аргентины провел 76 матчей и забил 13 мячей.
футбол, футболист, Шанхай Шеньхуа, Карлос Тевес

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Источник:

Сегодня|Спорт

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