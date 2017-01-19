Тысячи болельщиков встретили Карлоса Тевеса в Китае (фото)

Сегодня в Шанхай прилетел нападающий Карлос Тевес, которого восторженно встретили тысячи болельщиков "Шеньхуа".

Напомним, аргентинец в конце прошлого года перешел в "Шанхай Шеньхуа" из "Бока Хуниорс", подписав контракт на два года. В Китае его сделали самым высокооплачиваемым футболистом мира. Тевес будет получать 40 млн евро в год.

Интересно, что в контракте 32-летнего Тевеса есть пункт, по которому он может вернуться в "Боку Хуниорс", если будет некомфортно чувствовать себя в Китае.

Помимо "Бока Хуниорс" Карлос Тевес в Европе поиграл за такие клубы, как "МЮ", "МанСити" и "Ювентус". За сборную Аргентины провел 76 матчей и забил 13 мячей.