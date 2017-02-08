Турецкий футболист "Байера" добровольно отказался от зарплаты за 4 месяца

Полузащитник леверкузенского "Байера" Хакан Чалханоглу заявил, что отказывается от зарплаты и премиальных на время четырехмесячной дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией футбола (ФИФА).

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 февраля отклонил апелляцию Чалханоглу и оставил в силе четырехмесячную дисквалификацию, наложенную на него за разрыв контракта с турецким "Трабзонспором" в 2011 году. Из-за наказания 22-летний турок будет вынужден пропустить остаток сезона.

"Байер" не имеет ничего общего с теми событиями. Клуб серьезно пострадает как в игровом плане, так и в финансовом, поэтому я не хочу вредить ему еще сильнее и отказываюсь от зарплаты на весь срок дисквалификации", – заявил Чалханоглу, слова которого приводятся на официальном сайте клуба.

"Трабзонспор" в апреле 2013 года подал жалобу на Чалханоглу, утверждая, что футболист в 2011 году нарушил условия договора о переходе, продлив контракт с немецким "Карлсруэ". Палата по разрешению споров ФИФА в январе 2016 года установила, что турок разорвал соглашение с "Трабзонспором" без уважительной причины, и дисквалифицировала его на четыре месяца. В марте того же года Чалханоглу подал апелляцию в CAS, сопроводив ее просьбой приостановить отстранение до конца разбирательства. "Трабзонспор", в свою очередь, подал иск, в котором требовал вернуть 100 тысяч евро, выплаченные футболисту заранее, а также компенсацию в размере одного миллиона.

CAS 2 февраля отклонил апелляцию Чалханоглу, оставив в силе четырехмесячную дисквалификацию, которая немедленно вступила в силу, и обязав его выплатить "Трабзонспору" компенсацию в размере 100 тысяч евро.