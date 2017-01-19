Тунис одержал первую победу на Кубке Африки (фото)

Алжир с Марезом и компанией имеет только одно очко в активе

Сборная Алжира уступила команде Туниса на проходящем в Габоне Кубке Африки 2017 года.

Матч второго тура группы В завершился со счетом 2:1. Авторами забитых мячей стали Айсса Манди (50-я минута – автогол) и Наим Слити, у алжирцев – Софьян Ханни.

Тунис набрал первые три очка и догнал лидирующий Сенегал, у которого игра в запасе. У Алжира одно очко и четвертое место.

Следующие игры в этом квартете пройдут 23 января: Алжир сыграет с Сенегалом, а Тунис – с Зимбабве.

Алжир – Тунис – 0:2

Голы: Манди (50, аг), Слити (66)

Алжир: Асселах, Гулам, Манди, Бенсебайни, Мефтах, Марез, Бенталеб, Браими (Ханни, 75), Гедиура, Геззаль (Бунеджа, 69), Слимани

Тунис: Матлути А., Бен Юссеф, Абденнур, Наггуез, Маалул, Хазри (Аль Якуби, 73), Бен Амор, Слити, Сасси, Мсакни, Акаичи

Предупреждения: Гедиура, 14; Мефтах, 31; Гулам, 65 – Маалул, 45