Тунис одержал первую победу на Кубке Африки (фото)
Алжир с Марезом и компанией имеет только одно очко в активе
Сборная Алжира уступила команде Туниса на проходящем в Габоне Кубке Африки 2017 года.
Матч второго тура группы В завершился со счетом 2:1. Авторами забитых мячей стали Айсса Манди (50-я минута – автогол) и Наим Слити, у алжирцев – Софьян Ханни.
Тунис набрал первые три очка и догнал лидирующий Сенегал, у которого игра в запасе. У Алжира одно очко и четвертое место.
Следующие игры в этом квартете пройдут 23 января: Алжир сыграет с Сенегалом, а Тунис – с Зимбабве.
Алжир – Тунис – 0:2
Голы: Манди (50, аг), Слити (66)
Алжир: Асселах, Гулам, Манди, Бенсебайни, Мефтах, Марез, Бенталеб, Браими (Ханни, 75), Гедиура, Геззаль (Бунеджа, 69), Слимани
Тунис: Матлути А., Бен Юссеф, Абденнур, Наггуез, Маалул, Хазри (Аль Якуби, 73), Бен Амор, Слити, Сасси, Мсакни, Акаичи
Предупреждения: Гедиура, 14; Мефтах, 31; Гулам, 65 – Маалул, 45
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