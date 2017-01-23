Тунис обыграл Зимбабве и вышел в плей-офф Кубка Африки (фото)

Сборная Туниса со счетом 4:2 победила команду Зимбабве в заключительном матче группы В

Футболисты сборной Туниса одержали победу над командой Зимбабве в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча заключительного третьего тура группы B прошла в понедельник и завершилась со счетом 4:2 в пользу тунисцев. В составе победителей голы забили Наим Слити (9-я минута), Юссеф Мсакни (22), Таха Хенисси (36) и Вахби Хазри (45, с пенальти). У проигравших отличились Ноулидж Мусона (42) и Тендай Ндоро (58).

Сборная Туниса с 6 очками заняла второе место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира, где 28 января сыграет с командой Буркина-Фасо. Сборная Зимбабве с одним баллом стала четвертой и не попала в плей-офф.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы