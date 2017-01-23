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Тунис обыграл Зимбабве и вышел в плей-офф Кубка Африки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/74_main.1485208177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/74_tn.1485208177.jpg Футбол Сборная Туниса со счетом 4:2 победила команду Зимбабве в заключительном матче группы В

Тунис обыграл Зимбабве и вышел в плей-офф Кубка Африки (фото)

Сегодня, 23:49

Сборная Туниса со счетом 4:2 победила команду Зимбабве в заключительном матче группы В

Футболисты сборной Туниса одержали победу над командой Зимбабве в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча заключительного третьего тура группы B прошла в понедельник и завершилась со счетом 4:2 в пользу тунисцев. В составе победителей голы забили Наим Слити (9-я минута), Юссеф Мсакни (22), Таха Хенисси (36) и Вахби Хазри (45, с пенальти). У проигравших отличились Ноулидж Мусона (42) и Тендай Ндоро (58).

Сборная Туниса с 6 очками заняла второе место в группе B и вышла в четвертьфинал турнира, где 28 января сыграет с командой Буркина-Фасо. Сборная Зимбабве с одним баллом стала четвертой и не попала в плей-офф.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная Туниса, сборная Зимбабве

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Источник:

AFP

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