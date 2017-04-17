Три футболиста "Лиона" обратились в полицию после нападения фанатов "Бастии" на матче 33-го тура чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.

Воскресный матч между "Бастией" и "Лионом" был отменен из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков команды гостей после первого тайма. На разминке перед игрой фанаты "Бастии" также напали на футболистов "Лиона" из-за чего матч начался с опозданием.

По данным французского издания, в полицию с заявлениями о нападении обратились вратари "Лиона" Антони Лопеш и Матье Горжлен, а также нападающий Жан-Филипп Матета.