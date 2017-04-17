Три футболиста "Лиона" обратились в полицию после нападения фанатов "Бастии"
Болельщики сорвали поединок чемпионата Франции
Три футболиста "Лиона" обратились в полицию после нападения фанатов "Бастии" на матче 33-го тура чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.
Воскресный матч между "Бастией" и "Лионом" был отменен из-за нападения болельщиков корсиканского клуба на игроков команды гостей после первого тайма. На разминке перед игрой фанаты "Бастии" также напали на футболистов "Лиона" из-за чего матч начался с опозданием.
По данным французского издания, в полицию с заявлениями о нападении обратились вратари "Лиона" Антони Лопеш и Матье Горжлен, а также нападающий Жан-Филипп Матета.
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