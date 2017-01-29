Три английских клуба ведут борьбу за Андрея Ярмоленко

Сегодня, 12:47

"Эвертон", "Сток Сити" и "Тоттенхэм" хотят подписать украинского футболиста

Ярмоленко в матче против представителя АПЛ &quot;Челси&quot;. Фото AFP
Ярмоленко в матче против представителя АПЛ "Челси". Фото AFP

К полузащитнику сборной Украины и киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко проявляют интерес сразу три клуба английской Премьер-лиги. Британская пресса называет команды, которые до этого уже интересовались украинским футболистом, однако "Динамо" отклонило их предложения.

Ярмоленко уже этой зимой может оказаться в "Эвертоне", "Сток Сити" или "Тоттенхэме", однако этим клубам необходимо будет заплатить "Динамо" около 12 миллионов евро, за которые киевский клуб готов отпустить 27-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе команды Сергея Реброва 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
футбол, Динамо Киев, Тоттенхэм, Андрей Ярмоленко, Сток Сити, Эвертон

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Источник:

sport.ua

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