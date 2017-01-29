Три английских клуба ведут борьбу за Андрея Ярмоленко

К полузащитнику сборной Украины и киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко проявляют интерес сразу три клуба английской Премьер-лиги. Британская пресса называет команды, которые до этого уже интересовались украинским футболистом, однако "Динамо" отклонило их предложения.

Ярмоленко уже этой зимой может оказаться в "Эвертоне", "Сток Сити" или "Тоттенхэме", однако этим клубам необходимо будет заплатить "Динамо" около 12 миллионов евро, за которые киевский клуб готов отпустить 27-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел в составе команды Сергея Реброва 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.