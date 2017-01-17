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Третий украинский футболист перешел в "Карабюкспор" http://www.segodnya.ua/img/article/7889/40_main.1484645857.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/40_tn.1484645857.jpg Футбол Компанию Селезневу и Рыбке составил Близниченко

Третий украинский футболист перешел в "Карабюкспор"

Сегодня, 11:37

Компанию Селезневу и Рыбке составил Близниченко

Близниченко уже в Турции. Фото Facebook
Близниченко уже в Турции. Фото Facebook

Полузащитник Андрей Близниченко пополнил состав "Карабюкспора", информирует агент футболиста Иван Пироженко.

"Хочу поздравить Андрея Близниченко с подписанием контракта с турецким "Карабюкспором". Это первый легионерский опыт для талантливого полузащитника. Верю в тебя и надеюсь тебе удастся реализовать все авансы. Ведь с твоим талантом ты можешь достигнуть многого", – написал Пироженко.

В нінешнем чемпионате Близниченко провел за "Днепр" 15 матчей и забил 2 гола.

Напомним, что ранее состав "Карабюкспора" пополнили двое украинских игроков – Евгений Селезнев и Александр Рыбка.
футбол, ФК Днепр, чемпионат Турции, Карабюкспор

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Источник:

FootBoom

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