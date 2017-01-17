Третий украинский футболист перешел в "Карабюкспор"
Компанию Селезневу и Рыбке составил Близниченко
Полузащитник Андрей Близниченко пополнил состав "Карабюкспора", информирует агент футболиста Иван Пироженко.
"Хочу поздравить Андрея Близниченко с подписанием контракта с турецким "Карабюкспором". Это первый легионерский опыт для талантливого полузащитника. Верю в тебя и надеюсь тебе удастся реализовать все авансы. Ведь с твоим талантом ты можешь достигнуть многого", – написал Пироженко.
В нінешнем чемпионате Близниченко провел за "Днепр" 15 матчей и забил 2 гола.
Напомним, что ранее состав "Карабюкспора" пополнили двое украинских игроков – Евгений Селезнев и Александр Рыбка.
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