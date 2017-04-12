Тренеры сборной Украины поедут на стажировку в "Челси"

В планах комитета по работе со сборными Украины – стажировка тренеров сборных в лондонском "Челси". Помочь в этом деле должен Андрей Шевченко. Визит в Англию планируется уже в мае.



Украинские специалисты смогут не только ознакомиться с клубной инфраструктурой и работой академии, но и посмотреть на учебно-тренировочный процесс первой команды. С наставником "Челси" Антонио Конте предварительная договоренность уже достигнута.

"Это хорошая инициатива, – сказал глава комитета Маркевич. – Нужно ехать не только в Англию, но и в Испанию. И не только тренерам сборных, но и клубным наставникам. Такой опыт дорогого стоит, это я по себе знаю".