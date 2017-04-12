Тренеры сборной Украины поедут на стажировку в "Челси"

Сегодня, 15:45

С наставником клуба Антонио Конте предварительная договоренность уже достигнута

Наставник &quot;Челси&quot; Антонио Конте. Фото AFP
Наставник "Челси" Антонио Конте. Фото AFP

В планах комитета по работе со сборными Украины – стажировка тренеров сборных в лондонском "Челси". Помочь в этом деле должен Андрей Шевченко. Визит в Англию планируется уже в мае.

Украинские специалисты смогут не только ознакомиться с клубной инфраструктурой и работой академии, но и посмотреть на учебно-тренировочный процесс первой команды. С наставником "Челси" Антонио Конте предварительная договоренность уже достигнута.

"Это хорошая инициатива, – сказал глава комитета Маркевич. – Нужно ехать не только в Англию, но и в Испанию. И не только тренерам сборных, но и клубным наставникам. Такой опыт дорогого стоит, это я по себе знаю".
футбол, Сборная Украины, Челси Лондон

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zbirna.com

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