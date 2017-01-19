Тренеру "Ливерпуля" после матча Кубка Англии подарили куриный пирог (видео)

На пресс-конфенции после победы над "Плимутом" (1:0) в ответной встрече третьего раунда Кубка Англии главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил подарок от местных журналистов.

Немецкому специалисту вручили большой куриный пирог "Корниш" с памятной надписью о проведении матча. В шутку Клоппу сказали, что это знак того, что он не зря проехал почти 250 миль в Плимут.

Напомним, что "Плимут" выступает в четвертом английском дивизионе и в первой игре в Ливерпуле выстоял ничью – 0:0.