Тренеру "Ливерпуля" после матча Кубка Англии подарили куриный пирог (видео)
Мерсисайдцы в гостевом поединке переиграли "Плимут"
На пресс-конфенции после победы над "Плимутом" (1:0) в ответной встрече третьего раунда Кубка Англии главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил подарок от местных журналистов.
Немецкому специалисту вручили большой куриный пирог "Корниш" с памятной надписью о проведении матча. В шутку Клоппу сказали, что это знак того, что он не зря проехал почти 250 миль в Плимут.
Напомним, что "Плимут" выступает в четвертом английском дивизионе и в первой игре в Ливерпуле выстоял ничью – 0:0.
Вы сейчас просматриваете новость "Тренеру "Ливерпуля" после матча Кубка Англии подарили куриный пирог (видео)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии