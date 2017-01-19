Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Тренеру "Ливерпуля" после матча Кубка Англии подарили куриный пирог (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/77_main.1484825247.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/77_tn.1484825247.jpg Футбол Мерсисайдцы в гостевом поединке переиграли "Плимут"

Тренеру "Ливерпуля" после матча Кубка Англии подарили куриный пирог (видео)

Сегодня, 13:27

Мерсисайдцы в гостевом поединке переиграли "Плимут"


На пресс-конфенции после победы над "Плимутом" (1:0) в ответной встрече третьего раунда Кубка Англии главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил подарок от местных журналистов.

Немецкому специалисту вручили большой куриный пирог "Корниш" с памятной надписью о проведении матча. В шутку Клоппу сказали, что это знак того, что он не зря проехал почти 250 миль в Плимут.

Напомним, что "Плимут" выступает в четвертом английском дивизионе и в первой игре в Ливерпуле выстоял ничью – 0:0.
тренер, футбол, Ливерпуль, Кубок Англии, Юрген Клопп, Плимут

Вы сейчас просматриваете новость "Тренеру "Ливерпуля" после матча Кубка Англии подарили куриный пирог (видео)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Юрген Клопп. Фото AFP

Тренер "Ливерпуля": "Не ломайте мои очки, иначе вас продадут"

29 Декабря 2016, 16:44

Юрген Клопп с юмором объяснил причину продажи Кристиана Бентеке

Футбол

Уэйн Руни. Фото AFP

Клопп заступился за Руни: "Легенды пили и курили, как черти, но показывали выдающийся футбол"

17 Ноября 2016, 18:32

Английский форвард попал в скандал из-за пьянки в отеле, где жила сборная

Футбол

Юрген Клопп. Фото AFP

9-летний болельщик "Ливерпуля" на Хэллоуин нарядился Юргеном Клоппом

1 Ноября 2016, 20:06

Мини-Клопп в таком наряде отправился в школу, но вряд ли кого-то там напугал

Футбол

Ориджи не реализовал пенальти. Фото AFP

"Ливерпуль" обыграл "Плимут" в переигровке Кубка Англии

Вчера, 23:50

Мерсисайдцы вышли в 1/16 финала турнира

Мир

Матч в Ливерпуле завершился без голов. Фото AFP

"Ливерпуль" не смог обыграть клуб четвертого дивизиона в Кубке Англии

8 Января, 18:01

Мерсисайдцы сыграли вничью на своем поле с "Плимутом"

Мир

Старридж в матче против "Саутгемптона". Фото AFP

Игрок "Ливерпуля" бегал по полю с листком бумаги и давал указания партнерам по команде

12 Января, 13:20

Шпаргалка Дэниела Старриджа не помогла команде выиграть в Кубке лиги

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.