Тренера футбольной сборной России избили на улице в Москве

У наставника вратарей отобрали сумку с документами и деньгами

Тренера вратарей юношеской сборной России по футболу Сергея Бабурина избили и ограбили в Москве.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел на улице Перерва на юго-востоке столицы. На 60-летнего специалиста напали несколько человек.

"Футболиста-ветерана избили и отобрали у него сумку с находящимся внутри мобильным телефоном, паспортом, удостоверением Российского футбольного союза (РФС) и денежными средствами в 4200 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело", – рассказали в полиции.

На протяжении футбольной карьеры Бабурин выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", "Знамя Труда" из Орехово-Зуево. С 1993 по 1994 год входил в тренерский штаб сборной Кувейта. С 1997-го по 2001-й работал с вратарями раменского "Сатурна". С 2014 года Бабурин – тренер голкиперов сборной России, составленной из игроков 1998 года рождения.