Тренер, выведший Исландию на Евро-2016, возглавил Норвегию

Сегодня, 18:43

Ларс Лагербек попытается вывести норвежскую сборную на ЧМ-2018

Ларс Лагербек возглавил Норвегию. Фото fotball.no
Ларс Лагербек возглавил Норвегию. Фото fotball.no

Бывший главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек возглавил национальную команду Норвегии, сообщается на официальном сайте Норвежской ассоциации футбола.

Исландцы в 2016 году впервые принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы и дошли до четвертьфинала, где проиграли хозяевам турнира французам со счетом 2:5. Лагербек еще в мае заявил, что после окончания чемпионата Европы покинет свой пост.

Контракт 68-летнего шведского специалиста со сборной Норвегии рассчитан до 2019 года.

После четырех туров в группе С отборочного цикла чемпионата мира 2018 года норвежцы набрали три очка и занимают 5-е место. Лидируют немцы (12 очков), одержавшие победы во всех четырех матчах. На втором месте, которое дает возможность сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ, идет сборная Северной Ирландии (7).

Следующие матчи отборочного цикла норвежцы проведут с командами Северной Ирландии (26 марта) и Чехии (10 июня).
футбол, ЧМ-2018, сборная Норвегии, Ларс Лагербек

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Р-спорт

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