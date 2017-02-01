Тренер, выведший Исландию на Евро-2016, возглавил Норвегию

Бывший главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек возглавил национальную команду Норвегии, сообщается на официальном сайте Норвежской ассоциации футбола.

Исландцы в 2016 году впервые принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы и дошли до четвертьфинала, где проиграли хозяевам турнира французам со счетом 2:5. Лагербек еще в мае заявил, что после окончания чемпионата Европы покинет свой пост.

Контракт 68-летнего шведского специалиста со сборной Норвегии рассчитан до 2019 года.

После четырех туров в группе С отборочного цикла чемпионата мира 2018 года норвежцы набрали три очка и занимают 5-е место. Лидируют немцы (12 очков), одержавшие победы во всех четырех матчах. На втором месте, которое дает возможность сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ, идет сборная Северной Ирландии (7).

Следующие матчи отборочного цикла норвежцы проведут с командами Северной Ирландии (26 марта) и Чехии (10 июня).