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Тренер "Спортинга" ушел из-за плохих результатов команды http://www.segodnya.ua/img/article/7891/93_main.1484684861.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/93_tn.1484684861.jpg Футбол Абелардо Фернандес подал в отставку, которая была удовлетворена руководством испанского клуба

Тренер "Спортинга" ушел из-за плохих результатов команды

Сегодня, 23:45

Абелардо Фернандес подал в отставку, которая была удовлетворена руководством испанского клуба

Абелардо Фернандес. Фото realsporting.com
Абелардо Фернандес. Фото realsporting.com

Главный тренер хихонского "Спортинга" Абелардо Фернандес покинул занимаемый пост, информирует испанское издание AS. Специалист подал в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Руководство клуба приняло решение удовлетворить просьбу специалиста.

При Абелардо Фернандесе "Спортинг" набрал 12 очков, одержав три победы с начала сезона. На вакантное место претендуют Пепе Мель, Луис Гарсия Пласа и Жоан Франсеск Феррер.

В испанской Примере "Спортинг" занимает 18-е место – в "зоне вылета" в Сегунду.

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 17 12 4 1 46-16 40
2  СЕВИЛЬЯ 18 12 3 3 38-22 39
3  БАРСЕЛОНА 18 11 5 2 47-17 38
4  АТЛЕТИКО 18 10 4 4 32-14 34
5  РЕАЛ СОСЬЕДАД 18 10 2 6 30-25 32
6  ВИЛЬЯРРЕАЛ 18 8 7 3 26-12 31
7  АТЛЕТИК 18 8 4 6 22-19 28
8  СЕЛЬТА 18 8 3 7 29-32 27
9  ЭЙБАР 18 7 5 6 25-24 26
10  ЛАС-ПАЛЬМАС 18 6 6 6 27-29 24
11  ЭСПАНЬОЛ 18 5 8 5 22-25 23
12  АЛАВЕС 18 5 7 6 15-18 22
13  БЕТИС 18 6 3 9 20-30 21
14  МАЛАГА 18 5 6 7 26-31 21
15  ДЕПОРТИВО 18 4 6 8 23-28 18
16  ЛЕГАНЕС 18 4 5 9 13-29 17
17  ВАЛЕНСИЯ 17 4 4 9 26-33 16
18  СПОРТИНГ 18 3 3 12 19-37 12
19  ГРАНАДА 18 1 7 10 15-39 10
20  ОСАСУНА 18 1 6 11 17-38 9
чемпионат Испании, Спортинг Хихон

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Источники:

AS.com, СЭ

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