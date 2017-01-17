Тренер "Спортинга" ушел из-за плохих результатов команды
Абелардо Фернандес подал в отставку, которая была удовлетворена руководством испанского клуба
Главный тренер хихонского "Спортинга" Абелардо Фернандес покинул занимаемый пост, информирует испанское издание AS. Специалист подал в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Руководство клуба приняло решение удовлетворить просьбу специалиста.
При Абелардо Фернандесе "Спортинг" набрал 12 очков, одержав три победы с начала сезона. На вакантное место претендуют Пепе Мель, Луис Гарсия Пласа и Жоан Франсеск Феррер.
В испанской Примере "Спортинг" занимает 18-е место – в "зоне вылета" в Сегунду.
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|17
|12
|4
|1
|46-16
|40
|2
|СЕВИЛЬЯ
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|3
|БАРСЕЛОНА
|18
|11
|5
|2
|47-17
|38
|4
|АТЛЕТИКО
|18
|10
|4
|4
|32-14
|34
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|18
|10
|2
|6
|30-25
|32
|6
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|18
|8
|7
|3
|26-12
|31
|7
|АТЛЕТИК
|18
|8
|4
|6
|22-19
|28
|8
|СЕЛЬТА
|18
|8
|3
|7
|29-32
|27
|9
|ЭЙБАР
|18
|7
|5
|6
|25-24
|26
|10
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|18
|6
|6
|6
|27-29
|24
|11
|ЭСПАНЬОЛ
|18
|5
|8
|5
|22-25
|23
|12
|АЛАВЕС
|18
|5
|7
|6
|15-18
|22
|13
|БЕТИС
|18
|6
|3
|9
|20-30
|21
|14
|МАЛАГА
|18
|5
|6
|7
|26-31
|21
|15
|ДЕПОРТИВО
|18
|4
|6
|8
|23-28
|18
|16
|ЛЕГАНЕС
|18
|4
|5
|9
|13-29
|17
|17
|ВАЛЕНСИЯ
|17
|4
|4
|9
|26-33
|16
|18
|СПОРТИНГ
|18
|3
|3
|12
|19-37
|12
|19
|ГРАНАДА
|18
|1
|7
|10
|15-39
|10
|20
|ОСАСУНА
|18
|1
|6
|11
|17-38
|9
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