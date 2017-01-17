Тренер "Спортинга" ушел из-за плохих результатов команды

Абелардо Фернандес подал в отставку, которая была удовлетворена руководством испанского клуба

Главный тренер хихонского "Спортинга" Абелардо Фернандес покинул занимаемый пост, информирует испанское издание AS. Специалист подал в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Руководство клуба приняло решение удовлетворить просьбу специалиста.

При Абелардо Фернандесе "Спортинг" набрал 12 очков, одержав три победы с начала сезона. На вакантное место претендуют Пепе Мель, Луис Гарсия Пласа и Жоан Франсеск Феррер.

В испанской Примере "Спортинг" занимает 18-е место – в "зоне вылета" в Сегунду.

Таблица чемпионата Испании: