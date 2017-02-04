Тренер-сенсация чемпионата Англии Клаудио Раньери готов к отставке

Приведший "Лестер" в чемпионству тренер не исключил своей отставки из-за плохих результатов в нынешнем сезоне

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери полагает, что его позиции в клубе в свете неудачных результатов уже не так прочны. Напомним, что в прошлом сезоне "Лестер" под руководством Раньери сенсационно выиграл Премьер-лигу.

"Отставка? Ничего нельзя исключать. Прошлый сезон был совсем другим. После каждого попадания мяча в штангу он залетал в ворота, мы забивали после первого же удара по воротам, соперники не использовали свои моменты, судьи в каких-то эпизодах принимали нашу сторону. Пенальти не назначались в наши ворота и назначались в ворота соперника.

Сейчас все идет далеко не лучшим образом, но мы должны продолжать бороться. Когда все складывается удачно, многие говорят тебе: "Отличная работа". Это же так просто", – цитирует Раньери Sky Sport.

В данный момент "Лестер" занимает лишь 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в двух очках от зоны вылета.

Расписание и результаты 24-го тура английской Премьер-лиги