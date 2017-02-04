Тренер-сенсация чемпионата Англии Клаудио Раньери готов к отставке

Сегодня, 19:04

Приведший "Лестер" в чемпионству тренер не исключил своей отставки из-за плохих результатов в нынешнем сезоне

Клаудио Раньери. Фото AFP
Клаудио Раньери. Фото AFP

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери полагает, что его позиции в клубе в свете неудачных результатов уже не так прочны. Напомним, что в прошлом сезоне "Лестер" под руководством Раньери сенсационно выиграл Премьер-лигу.

"Отставка? Ничего нельзя исключать. Прошлый сезон был совсем другим. После каждого попадания мяча в штангу он залетал в ворота, мы забивали после первого же удара по воротам, соперники не использовали свои моменты, судьи в каких-то эпизодах принимали нашу сторону. Пенальти не назначались в наши ворота и назначались в ворота соперника.

Сейчас все идет далеко не лучшим образом, но мы должны продолжать бороться. Когда все складывается удачно, многие говорят тебе: "Отличная работа". Это же так просто", – цитирует Раньери Sky Sport.

В данный момент "Лестер" занимает лишь 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в двух очках от зоны вылета.

Расписание и результаты 24-го тура английской Премьер-лиги
чемпионат Англии, Клаудио Раньери, Лестер

Вы сейчас просматриваете новость "Тренер-сенсация чемпионата Англии Клаудио Раньери готов к отставке". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Sky Sports, gazeta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Клаудио Раньери с "Лестером" выиграл Премьер-лигу. Фото AFP

Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола

18 Января, 21:24

Он стал третьим итальянским тренером, которому удалось выиграть чемпионат Англии

Футбол

Фото AFP

24 тур чемпионата Англии: "Челси" обыграл "Арсенал", "Лестер" примет "МЮ"

Сегодня, 14:01

Расписание и результаты 24-го тура английской Премьер-лиги

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования