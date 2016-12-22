Тренер сборной ЮАР уволен за нарушение субординации
Инцидент произошел в раздевалке после матча с Сенегалом
Южноафриканская ассоциация футбола (SAFA) отправила Эфраима Машабу в отставку с поста главного тренера национальной сборной.
66-летний специалист уволен по итогам разбирательства инцидента, произошедшего 12 ноября после матча отборочного турнира к ЧМ-2018 со сборной Сенегала (2:1).
В раздевалке команды ЮАР произошел конфликт между Машабой и представителями SAFA.
Машабу обвинили в непрофессиональном поведении, нарушении субординации и политики ассоциации.
Напомним, Машаба возглавил команду в июле 2014 года.
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