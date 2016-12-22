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Тренер сборной ЮАР уволен за нарушение субординации http://www.segodnya.ua/img/article/7820/67_main.1482412750.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/67_tn.1482412750.jpg Футбол Инцидент произошел в раздевалке после матча с Сенегалом

Тренер сборной ЮАР уволен за нарушение субординации

Сегодня, 15:15

Инцидент произошел в раздевалке после матча с Сенегалом

Эфраим Машаба. Фото safa.net
Эфраим Машаба. Фото safa.net

Южноафриканская ассоциация футбола (SAFA) отправила Эфраима Машабу в отставку с поста главного тренера национальной сборной.

66-летний специалист уволен по итогам разбирательства инцидента, произошедшего 12 ноября после матча отборочного турнира к ЧМ-2018 со сборной Сенегала (2:1).

В раздевалке команды ЮАР произошел конфликт между Машабой и представителями SAFA.

Машабу обвинили в непрофессиональном поведении, нарушении субординации и политики ассоциации.

Напомним, Машаба возглавил команду в июле 2014 года.
футбол, ЧМ-2018, сборная ЮАР

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