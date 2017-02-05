Тренер "Райо Вальекано": "У меня не было возможности поговорить с Зозулей"

Главный тренер "Райо Вальекано" Рубен Бараха прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг украинского форварда Романа Зозули.

"Я тренер, и есть вещи, о которых я не могу судить. Зозуля – игрок, и мы подписали с ним контракт, исходя из его футбольных способностей. А то, что случилось после этого, от меня не зависит. Будем ждать понедельника, когда игрок объявит о своем решении. Тогда и оценим ситуацию.

Я несу полную ответственность за кадровые вопросы команды, которая должна быть конкурентноспособной.

После того как он попал в такую ситуацию, надо было встретиться со мной. Но у меня не было возможности поговорить с ним.

Присоединиться к "Райо" или остаться в "Бетисе" – это его выбор. Я ничего не имею против игрока, если он останется в "Бетисе". Он должен принять решение свободно, мирно и целесообразно", – заявил Бараха.