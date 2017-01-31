Тренер "МЮ" Жозе Моуринью сравнил себя с иконой

Сегодня, 10:25

Португальцу не важно, что о нем думают и говорят другие

Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед". Жозе Моуринью сравнил себя с иконой. Слова португальского специалиста приводит GQ.

"Я думаю, что я как икона, хотя на самом деле ей не являюсь. Я похож на икону тем, что легко сам с собой уживаюсь. Мне не важно, что обо мне думают и говорят другие, меня волнуют только собственные ощущения. Я всегда должен быть готов к определенным нестандартным ситуациям", – сказал Моуринью.

Тренер также отметил, что его узнают во всем мире. "На любом стадионе болельщики на меня реагируют. Они начинают петь песни, в которых говорится разное, но затем они же просят сфотографироваться. Я себя хорошо чувствую среди любителей футбола по всему миру", – добавил Моуринью.

Под руководством 54-летнего специалиста "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в английской Премьер-лиге после 22 сыгранных туров.

Моуринью трижды выигрывал чемпионат Англии с "Челси", дважды чемпионат Италии с "Интером", был чемпионом Испании с "Реалом", а также завоевывал золотые медали первенства Португалии с "Порту". В качестве наставника "Порту" и "Интера" становился победителем Лиги чемпионов.
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Источник:

Lenta.ru

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