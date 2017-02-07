Тренер "Лестера" запретил футболистам есть бургеры с курицей после матчей

Главный тренер английского "Лестера" Клаудио Раньери запретил футболистам есть бургеры с курицей после матчей, что ранее было своеобразной традицией в команде, сообщает Sun.

Вместо этого 65-летний итальянский специалист предложил игрокам употреблять пасту. Данное решение связано с ужесточением дисциплины в команде, в особенности, с учетом последних результатов – "Лестер" не знает побед в этом календарном году в чемпионате Англии (ничья и четыре поражения подряд) и уже опустился на 16-ю строчку в турнирной таблице с 21 очком после 24 туров. В свою очередь, футболисты "Лестера", по данным прессы, недовольны новшествами со стороны Раньери, включая постоянные изменения в тактике и стартовом составе.

Ранее во вторник "Лестер" на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором выразил полную поддержку и доверие главному тренеру Клаудио Раньери, добившемуся с "лисами" первой в истории победы в чемпионате Англии в прошлом сезоне.