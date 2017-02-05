Тренер "Челси" рассказал, почему вышвырнул своего помощника со скамейки запасных (видео)

Сегодня, 10:18

Антонио Конте опасался, что "Арсенал" забьет с углового

Конте во время матча. Фото AFP
Конте во время матча. Фото AFP

Главный тренер "Челси" Антонио Конте объяснил, почему во время матча 24-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (3:1) схватил за куртку своего помощника Анджело Алессио и вытолкнул его со скамейки.

"Он всегда попадает мне под руку! При подаче углового мне нужно было изменить позиции игроков, потому что во время второго корнера "Арсенал" отправил вперед шесть человек, и мы упустили одного из них на краю штрафной. Это было очень опасно.

Я пытался докричаться до своих игроков, после чего поручил ассистенту донести эту информацию до них. Нам не удалось сделать это, и мы рисковали пропустить гол. Анджело отлично знает меня и то, насколько эмоциональным я могу быть в такие моменты. Важно, чтобы концентрацию сохраняли не только футболисты, но и все члены тренерского штаба, ведь мы побеждаем и проигрываем только вместе", – заявил Конте.
футбол, чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Челси Лондон, Антонио Конте

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Источник:

Championat.ru

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