Тренер "Барселоны" может сыграть ответный матч с "Ювентусом" в восемь нападающих

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что команда будет рисковать в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

"Конечно, в какой-то момент игры мы будем близки к камбэку. Мы будем очень много рисковать. Может, сыграем с "Ювентусом" в восемь нападающих – все равно нам нечего терять. Фанаты должны верить в игроков, которые уже выиграли все. Мы команда чемпионов. Просто болельщики "Барселоны" привыкли к белужьей икре, но не всегда можно держать планку из года в год", – цитирует Энрике Marca.

Ответная игра между "Барселоной" и "Ювентусом" состоится 19 апреля на поле каталонцев. Дома туринцы разгромили соперника со счетом 3:0.