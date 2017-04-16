Тренер "Барселоны" может сыграть ответный матч с "Ювентусом" в восемь нападающих

Сегодня, 13:29

Каталонский матч проиграл первую серию 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:3

Луис Энрике. Фото AFP
Луис Энрике. Фото AFP

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отметил, что команда будет рисковать в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

"Конечно, в какой-то момент игры мы будем близки к камбэку. Мы будем очень много рисковать. Может, сыграем с "Ювентусом" в восемь нападающих – все равно нам нечего терять. Фанаты должны верить в игроков, которые уже выиграли все. Мы команда чемпионов. Просто болельщики "Барселоны" привыкли к белужьей икре, но не всегда можно держать планку из года в год", – цитирует Энрике Marca.

Ответная игра между "Барселоной" и "Ювентусом" состоится 19 апреля на поле каталонцев. Дома туринцы разгромили соперника со счетом 3:0.
футбол, Лига чемпионов, Барселона, Ювентус Турин, Луис Энрике

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