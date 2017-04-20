Трансляция матча "Динамо" – "Шахтер" в молодежном чемпионате Украины

В 26-м туре молодежного чемпионата Украины состоится "класико" – матч "Динамо" – "Шахтер". Поединок пройдет в Чапаевке и начнется в 14:00.

В нынешнем чемпионате два гранда никому не уступали первые позиции в таблице, лишь чередовались в роли лидера молодежного первенства. К одному из главных матчей всего сезона соперники подходят в плотной борьбе за титул, к которому пока что ближе киевляне. После 25 туров у "Динамо" 63 очка, а их атака является наиболее результативной (разница мячей: 63–17). "Шахтер" идет вторым с 58 очками, но демонстрирует самую надежную игру в обороне и лучшую в лиге разницу забитых и пропущенных голов: 59–11.

Арбитр матча – Юрий Можаровский (Львов)



За всю историю молодежных чемпионатов и первенств дублеров соперники провели между собой 26 матчей: 7 побед на счету "Шахтера", 9 поединков завершились вничью, 10 раз удача сопутствовала "Динамо".