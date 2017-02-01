Трансферное окно: китайцы купили футболистов на 162 млн, украинцы уходят бесплатно

Вчера закрылось трансферное окно в 20 лигах Европы, включая всю топ-пятерку и так полюбившиеся нашим футболистам Турцию с Бельгией. Дедлайн был в полночь, но и без учета самых-самых последних переходов тенденции нарисовались такие.



ДЕНЕЖНЫЕ НЕБЕСА. Четвертый год подряд больше всех зимой тратит Китай. 2014 год – отрицательное сальдо в 50 млн, 2015 – 93 млн, 2016 – 231 млн, 2017 – 162 млн. Да, бешеный разгон прекратился. Но говорить о том, что клубы Поднебесной понизили передачу, пока рано. В китайской лиге трансферное окно закрывается 28 февраля, еще могут подкупить. В топ-десятке дорогих покупок этой зимы четыре сделаны китайскими клубами, в том числе и самая дорогая: 60 млн за бразильца Оскара ("Челси") от "Шанхая СИПГ". Кстати, побили китайцы рекорд и внутреннего трансфера: 20 млн от "Хэбэй Чайна Фочун" клубу "Бэйцзин Гоань" за Чжан Чжэндуна. 27-летний центральный защитник, чуток покрутившийся в Европе: в середняках Португалии, второй Бундеслиге и сыгравший аж один матч в Примере ("Райо Вальекано"). И оценен в 20 млн евро, как два Карлоса Тевеса (приземлился в "Шэньхуа")... Безумство.



ФРАНЦИЯ ПРОСНУЛАСЬ. Клубы английской Премьер-лиги зимой торговали экономно: на 199 млн купили, на 248 млн продали. А в растратчиках неожиданно оказалась Франция. Кроме китайцев, только у Лиги 1 минусовой баланс за 100 миллионов (125). Хотя деньги опять же не совсем европейские. В первой пятерке трансферов зимы – три во Францию: 40 млн катарских владельцев "ПСЖ" за Юлиана Дрекслера ("Вольфсбургу") и 30 млн за Гонсало Гедеша ("Спортингу"), 29 млн американского босса "Марселя" за Димитри Пайета ("Вест Хэм"). Другие топ-лиги были скромны: у клубов итальянской Серии А минус 27 млн, у Бундеслиги минус 20 млн у Ла Лиги плюс 4 млн. Такие цифры были вчера на 22:00.



УКРАИНА ОТПУСКАЕТ. Этой зимой УПЛ покинуло больше футболистов, чем год назад, но почти все как свободные агенты. Наш след на трансферном рынке был еле заметным, больше миллиона потянул только переход Лучкевича в "Стандард" (1,5 млн). Прошлогодние 3,3 млн от "Бешикташа" за Бойко вспоминаются сейчас, как сладкий сон. Ну а китайские 50 млн за Тейшейру – это вообще что-то из области фантастики. Еще радикальнее скукожились суммы покупок клубами УПЛ. И не припомнишь, когда в последний раз вообще не было миллионных. Этой зимой самым заметным стал переход из "Карпат" в "Шахтер" Бланко Лещука – "всего" за 400 тыс. по данным Transfermarkt. Трансферное окно в Украине закрывается 2 марта, но планов скупиться никто особо не озвучивает.



ПОЧЕМУ В ТУРЦИЮ И БЕЛЬГИЮ. Покидая УПЛ, наши игроки выбирали как протоптанные маршруты – Турцию (Селезнев, Караваев, Рыбка, Близниченко), Грецию (Селин, Мочуляк) и Бельгию (Лучкевич), так и считавшие в прежние годы непрестижными чемпионаты, типа польского (Костевич, Ярошенко) или венгерского (Коломоец, Танчик).

"Сегодняшние реалии таковы, что даже европейские чемпионаты не первой десятки гарантируют определенную стабильность в бытовом и финансовом плане, – сказал нам футбольный агент Александр Панков. – Ну а первенства Турции, Греции, Бельгии сегодня по уровню выше УПЛ (хотя и ниже в рейтинге УЕФА. – Ред.). Имею ввиду средний уровень участников. Поэтому у футболистов есть возможность проявлять себя и развиваться более динамично. Кроме того, бельгийский чемпионат, в который в последнее время уехало немало наших ребят, очень серьезно просматривается скаутами из ведущих футбольных лиг Европы. И оттуда легче потом попасть в Испанию, Германию или Францию".