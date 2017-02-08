Трансфер Сергея Реброва признали худшим в истории "Тоттенхэма"

В 2000 году Ребров перешел в "Тоттенхэм" за 11 миллионов фунтов, но забил всего 10 голов за четыре года

Переход экс-футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Сергея Реброва в "Тоттенхэм" признан худшим трансфером в истории лондонского клуба по версии ESPN.

Напомним, что нападающий перебрался в английский клуб в 2000 году за 11 миллионов фунтов (13 миллионов евро), однако не смог проявить себя должным образом и спустя четыре сезона покинул "Тоттенхэм" на правах свободного агента.

Лучшим трансфером в истории "шпор" была признана покупка Гарета Бэйла с последующей его перепродажей за 100 миллионов мадридскому "Реалу".