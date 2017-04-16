Тотти сравнялся с Дзанетти по количеству матчей в чемпионате Италии

Сегодня, 12:29

Впереди капитана "Ромы" – только Джанлуиджи Буффон и Паоло Мальдини

Франческо Тотти. Фото AFP
Франческо Тотти. Фото AFP

Домашний матч 32-го тура итальянской Серии А с "Аталантой" (1:1) стал 615-м в чемпионате Италии для нападающего "Ромы" Франческо Тотти.

Легендарный форвард "Ромы" появился на поле на 87-й минуте. 40-летний Тотти по количеству матчей в Серии А сравнялся с Хавьером Дзанетти.

Нападающий делит с экс-игроком "Интера" третье место, уступая лишь вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону (616 матчей) и легенде "Милана" Паоло Мальдини (647).
чемпионат Италии, Франческо Тотти, Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффон, Хавьер Дзанетти

Вы сейчас просматриваете новость "Тотти сравнялся с Дзанетти по количеству матчей в чемпионате Италии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Эдин Джеко. Фото AFP

Император Рима низвергнут: Эдин Джеко побил рекорд Франческо Тотти

2 Апреля, 14:30

Джеко превзошел достижение Тотти по голам за "Рому" в одном сезоне

Футбол

Франческо Тотти. Фото AFP

Франческо Тотти предложили на шесть лет стать директором "Ромы"

20 Марта, 21:33

Знаменитый нападающий получил предложение по окончании карьеры стать директором римского клуба

Футбол

Тотти с розами от Марадоны. Фото Twitter

Диего Марадона подарил Тотти большой букет роз

17 Января, 15:15

Легендарный аргентинец поздравил лидера "Ромы" с Новым годом

Футбол

Франческо Тотти и Диего Марадона. Фото AFP

Знаменитый футболист Тотти: "Я сыграл с Марадоной, теперь могу уходить!"

13 Октября 2016, 10:24

Франческо Тотти заявил, что может уходить из футбола, поскольку сыграл с легендарным Марадоной

Футбол

Диего Марадона вернулся на поле: легендарный футболист сыграл в "Матче мира"

13 Октября 2016, 10:59

Команда Роналдиньо обыграла команду Марадоны в благотворительном "Матче мира" в Риме

Футбол

Буффон после матча с "Барселоной". Фото AFP

УЕФА назвал символическую сборную первых четвертьфиналов Лиги чемпионов

13 Апреля, 15:24

В команду недели попали пять игроков "Ювентуса"

Футбол

На звание лучшего молодого футболиста претендуют сыновья Зидана, Хаджи и Клюйверта

7 Апреля, 15:56

В этом году украинские футболисты не попали в список претендентов награды Golden Boy

Футбол

Фото uefa.com

От Шевченко до Касильяса: центурионы Лиги чемпионов

31 Марта, 16:56

Всего 29 игроков могут похвастаться сотней проведенных матчей в Лиге чемпионов

Футбол

Джанлуиджи Буффон. Фото AFP

Буффон стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди европейцев

25 Марта, 09:54

Итальянский ветеран опередил в списке Икера Касильяса и Виталия Астафьева

Футбол

Джанлуиджи Буффон. Фото AFP

Буффон провел 1000-й матч в своей профессиональной карьере

24 Марта, 22:06

Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии в матче национальной команды против Албании вышел на поле в тысячный раз

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования