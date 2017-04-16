Тотти сравнялся с Дзанетти по количеству матчей в чемпионате Италии

Впереди капитана "Ромы" – только Джанлуиджи Буффон и Паоло Мальдини

Домашний матч 32-го тура итальянской Серии А с "Аталантой" (1:1) стал 615-м в чемпионате Италии для нападающего "Ромы" Франческо Тотти.

Легендарный форвард "Ромы" появился на поле на 87-й минуте. 40-летний Тотти по количеству матчей в Серии А сравнялся с Хавьером Дзанетти.

Нападающий делит с экс-игроком "Интера" третье место, уступая лишь вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону (616 матчей) и легенде "Милана" Паоло Мальдини (647).