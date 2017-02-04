"Тоттенхэм" вышел на чистое второе место в чемпионате Англии (фото)

Гол Харри Кейна с пенальти принес "Тоттенхэму" победу над "Мидлсбро" в матче Премьер-лиги

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл "Мидлсбро" в матче 24-го тура английской футбольной Премьер-лиги.

Встреча прошла в субботу в Лондоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. На 58-й минуте 11-метровый удар реализовал Харри Кейн.

"Тоттенхэм" в Премьер-лиге не проигрывает уже девять матчей подряд. После сегодняшнего поражения "Арсенала" (1:3 от "Челси) "шпоры" оброшли "канониров" на три очка и заняли чистое второе место в таблице.

В следующем туре 11 февраля "Тоттенхэм" сыграет в гостях с "Ливерпулем". "Мидлсбро", чья серия без побед в турнире насчитывает уже 7 матчей, в этот же день примет дома "Эвертон".

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