"Тоттенхэм" ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити" (фото)

Футболисты "Манчестер Сити" и лондонского "Тоттенхэма" сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в субботу в Манчестере и завершилась со счетом 2:2. На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брейне (54) у "горожан" лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).

"Тоттенхэм", прервавший серию из шести побед, с 46 очками занимает второе место в чемпионате, отставая на шесть баллов от лидирующего лондонского "Челси". "Манчестер Сити" с 43 очками расположился на пятой строчке.

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