"Тоттенхэм" ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити" (фото)
Проигрывая по ходу матча 0:2, лондонцы сумели вырвать ничью на выезде
Футболисты "Манчестер Сити" и лондонского "Тоттенхэма" сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла в субботу в Манчестере и завершилась со счетом 2:2. На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брейне (54) у "горожан" лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).
"Тоттенхэм", прервавший серию из шести побед, с 46 очками занимает второе место в чемпионате, отставая на шесть баллов от лидирующего лондонского "Челси". "Манчестер Сити" с 43 очками расположился на пятой строчке.
Вы сейчас просматриваете новость ""Тоттенхэм" ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити" (фото)". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии