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"Тоттенхэм" ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/15_main.1485031112.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/15_tn.1485031112.jpg Футбол Проигрывая по ходу матча 0:2, лондонцы сумели вырвать ничью на выезде

"Тоттенхэм" ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити" (фото)

Сегодня, 22:37

Проигрывая по ходу матча 0:2, лондонцы сумели вырвать ничью на выезде

Футболисты "Манчестер Сити" и лондонского "Тоттенхэма" сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в субботу в Манчестере и завершилась со счетом 2:2. На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брейне (54) у "горожан" лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).

"Тоттенхэм", прервавший серию из шести побед, с 46 очками занимает второе место в чемпионате, отставая на шесть баллов от лидирующего лондонского "Челси". "Манчестер Сити" с 43 очками расположился на пятой строчке.

Все матчи 22 тура чемпионата Англии и таблица Премьер-лиги
чемпионат Англии, Манчестер Сити, Тоттенхэм

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Источник:

AFP

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