"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" и продолжил преследование "Челси"
Футболисты "Тоттенхэма" разгромили "Уотфорд" со счетом 4:0
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP
"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла в субботу в Лондоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Сон Хын Мин (44-я и 55-я минуты), также отличились Деле Алли (33) и Эрик Дайер (39).
"Тоттенхэм" набрал 68 очков и идет на втором месте в таблице чемпионата Англии, сократив разрыв от лидирующего "Челси" до четырех очков. "Уотфорд" с 37 очками занимает 10-ю строчку.
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