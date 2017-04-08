"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" и продолжил преследование "Челси"

8 Апреля 2017, 16:43

Футболисты "Тоттенхэма" разгромили "Уотфорд" со счетом 4:0


"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0. Фото AFP

"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в субботу в Лондоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Сон Хын Мин (44-я и 55-я минуты), также отличились Деле Алли (33) и Эрик Дайер (39).

"Тоттенхэм" набрал 68 очков и идет на втором месте в таблице чемпионата Англии, сократив разрыв от лидирующего "Челси" до четырех очков. "Уотфорд" с 37 очками занимает 10-ю строчку.

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чемпионат Англии, Тоттенхэм, Уотфорд

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Источник:

AFP

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