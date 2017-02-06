Топ-10 игроков, пытавшихся перезапустить карьеру в "Динамо" после неудачи в Европе

Приход Александра Пантича в киевское "Динамо" стал своеобразным символом перемены рансферной политики. По сути Пантич должен заменить ушедшего в начале сезона Александра Драговича, с которым его уже успели сравнить многие, в том числе и Сергей Ребров. Вот только Драгович приходил в "Динамо" восходящей звездой, борьбу за него ришлось выиграть у ряда серьезных европейских клубов, включая "Интер" и "Рому". Пантич же пытается начать все заново после того, как не сумел пробиться в основу середняков Примеры из "Алавеса". Как показывает опыт, в таких случаях, когда игрок пробовал свои силы в Европе, но у него получалось не очень, и в "Динамо" выходило далеко не у всех. Точнее, почти ни у кого – и вот десятка самых ярких историй.



ЛЕАНДРО МАШАДУ

Где пробовался: "Валенсия", "Спортинг", "Тенерифе".



Летом 2002-го Машаду появился в Киеве чуть ли не как мессия. Тогда почти вокруг любого бразильца витал ореол кудесника, благо сборная страны только что выиграла чемпионат мира. Да и имена клубов, где выступал Леандро, произносили с уважением. И неважно, что в "Валенсии" он так и не смог заменить Миятовича, как того хотело руководство клуба, уйдя оттуда после первого же сезона, как позже было и в "Спортинге".



Не задержался Леандро и в Киеве: 5 игр, 2 гола – и категорическая невписываемость в командную игру киевлян. Нападающих-эгоистов в Киеве тогда не привечали, памятны еще были заветы Лобановского.



ПЕРИЦА ОГНЕНОВИЧ

Где пробовался: "Реал", "Кайзерслаутерн".



Перед чемпионатом мира-1998 в составе команды Югославии было два невероятных таланта: Деян Станкович и Перица Огненович. Но если первый сделал прекрасную карьеру в итальянском футболе, выиграв все, что можно, с "Лацио" и "Интером", то второй так толком и не раскрылся. В "Реале" периода, когда туда попал серб, были разброд и шатание, игроков, даже самых талантливых кидали, как котят в воду. Ждать, пока Огненович будет давать результат, не планировал никто. Плюс атакующий хавбек сам по себе был дико травматичным, что не повышало его шансов. В "Кайзерслаутерне" оваций он тоже не снискал, уехав в итоге в Китай, откуда его и позвали в Киев.



Увы, в Украине чуда тоже не случилось. Огненович появился в форме "Динамо" всего дважды, не глянулся тренерам и в конце сезона 2003/04 убыл восвояси.



ДЕМБЕ ТУРЕ

Где пробовался: "Лион", "Грассхопер".



Молодой сенегалофранцуз появился в "Динамо" по ходу сезона 2006/07. До того в его бэкграунде было просиживание штанов на скамейке запасных в "Лионе" и попытки проявить себя в Швейцарии, где Туре с переменным успехом выступал за "Грассхоппер". Забегая вперед, скажем, что за всю карьеру в "кузнечиках", то есть за 5 лет, он забьет 14 голов – показатель весьма средний.



Вот и в Киеве Туре играл сам по себе: быстрый, техничный, но тактически неграмотный. Шансов проявить себя у него практически не было, никто в итоге о его уходе и не жалел.



РОМАН ЕРЕМЕНКО

Где пробовался: "Удинезе", "Сиена".



Первый в этом списке случай удачного вложения средств киевлянами, да еще такого, что позволило существенно заработать, ведь в казанский "Рубин" Еременко уходил за 13 миллионов долларов. В "Удинезе", который выстроил настоящий концерн, не хуже, чем "Де Бирс", по поиску и огранке молодых бриллиантов, у Еременко были слишком сильные конкуренты. В "Сиене", куда он отправился в аренду, дела тоже не заладились. Зато все вышло в Киеве, где Роман сразу вписался в концепцию Юрия Семина. Умный хавбек с пасом и ударом, пусть и не сверхскоростной, но способный при необходимости сыграть даже на фланге обороны – для украинского чемпионата этих талантов хватало с головой. Стоит отметить, конечно, что адаптации Еременко в столице Украины способствовало и отсутствие языкового барьера: сын экс-игрока "Спартака" с детства знал русский, потому понимал тренера в прямом смысле лучше, чем другие легионеры.



ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Где пробовался: "Льерс".



Мало кто помнит, но по молодости лет, в 2005-м, хорватский опорник успел отправиться в бельгийский чемпионат, где не заиграл. Пришлось возвращаться на родину и доказывать класс в составе родного загребского "Динамо", откуда он и отправился в Киев. В "Динамо", по крайней мере, в его новейшей истории, хорват точно был одним из лучших легионеров, не вызывая претензий ни по уровню мастерства, ни по самоотдаче.



ЛУКМАН АРУНА

Где пробовался: "Монако".



Нигериец временами оставлял впечатление человека, которому важно лишь пробить издали по воробьям да врезать по ногам сопернику. Набор качеств не безнадежный для тафгаев НХЛ, но вот для того, чтобы проявить себя в тактически грамотном французском чемпионате, этого было мало, оттого при всех физических данных Аруна играл за "Монако" нечасто.



В Украине проявить себя тоже не вышло. Можно, конечно, кивать, что играл здесь Лукман в смутное время "Динамо", когда ни Семин времен второго пришествия, ни Блохин не могли ничего добиться. Но, судя по тому, что в дальнейшем нигериец интересовал лишь "Астану" да "Анжи", корни его неудач не только в проблемах клуба.



ДОМАГОЙ ВИДА

Где пробовался: "Байер".



История, очень похожая с той, которую прошел Вукоевич, разве что клуб в резюме у Виды более статусный. В "Байер" его брали в 21 год, подержали в составе сезон и отпустили, так как Домагой на тот момент уровень Бундеслиги точно не тянул, грубил и допускал позиционные промахи. Во все том же загребском "Динамо" Домагою удалось доказать, что он умеет учиться на ошибках и обратить на себя внимание серьезного европейского клуба. И в "Динамо" последних лет он точно один из лидеров, порой забивая самые нужные мячи.



ТАЙЕ ТАЙВО

Где пробовался: "Марсель", "Милан", "Куинз Парк Рейнджерс".



Во Франции у Тайво все было хорошо, котировался как один из сильнейших левофланговых защитников чемпионата. Но вот приглашение в "Милан" начало неудачный период в его карьере. В составе "россо-нери" Тайво не заиграл, ничего не вышло и в составе английских середняков из "КПР". Тогда и возник вариант с арендой в составе "Динамо", благо у руководства киевлян давние хорошие отношения с коллегами из "Милана".



Получилось с переменным успехом. У Тайво все еще были козыри в виде мощнейшего удара и приличной скорости, но очевидно было, что сам футболист не рассматривает Киев как вариант для долгосрочных планов. Учитывая, что команда с ним стала лишь 3-й в чемпионате, бороться за Тайво никто не стал.



НИКО КРАНЧАР

Где пробовался: "Портсмут", "Тоттенхэм".



По молодости лет оценивался как главная надежда хорватского футбола на светлое будущее, но всех авансов так и не оправдал. В Англии у него бывали просветления в "Портсмуте", потому когда тренер команды Харри Реднапп позвал Кранчара в свой новый клуб "Тоттенхэм", это казалось достаточно логичным. Мол, просто партнеры по "Портсмуту" ниже классом, а в "шпорах" шансов стать звездой АПЛ будет больше. Не вышло, и в 2012-м году Кранчар за 7 миллионов евро перешел в "Динамо".



Но быстро оказалось, что Кранчар растерял былые кондиции, травматичен, ленится, да еще и звал его в клуб Семин, а Блохин с Ребровым не слишком стремились вписать в состав. В итоге, покидал клуб хорват как свободный агент, став одним из самых заметных трансферных провалов в истории "Динамо".



АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО

Где пробовался: "Фиорентина", "Малага", "Ден Хааг" и множество бельгийских клубов.



Собственно говоря, в Бельгии Яковенко как раз проявил себя неплохо, хотя приглашение в "Фиорентину" и выглядело большим авансом. В Италии для хавбека ожидаемо не нашлось места в составе команды, игравшей по схеме 3-5-2, аренды в Испанию и Голландию тоже удачными не стали.



Вероятность того, что в Киеве поможет и репутация отца, и отсутствие языкового барьера, и проблемы с травмами у самого "Динамо", была. Но Яковенко так и не смог ею воспользоваться, и спустя четыре месяца, в мае 2016, покинул Киев.