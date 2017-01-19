Теннисистку Венус Уильямс сравнили с гориллой

Спортсменка в эти дни выступает на Australian Open

Комментатор ESPN Даг Адлер, комментируя матч Australian Open между американкой Венус Уильямс и швейцаркой Стефани Фегель, сравнил бывшую первую ракетку мира с гориллой.

"Она не попала первым мячом. Венус предстает во всей своей красе. Венус захватывает контроль и включает эффект гориллы", – сказал Адлер.

Венус одержала победу со счетом – 6:3, 6:2.