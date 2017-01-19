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Теннисистку Венус Уильямс сравнили с гориллой http://www.segodnya.ua/img/article/7897/2_main.1484816664.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/2_tn.1484816664.jpg Футбол Спортсменка в эти дни выступает на Australian Open

Теннисистку Венус Уильямс сравнили с гориллой

Сегодня, 11:00

Спортсменка в эти дни выступает на Australian Open

Венус Уильямс в Мельбурне. Фото AFP
Венус Уильямс в Мельбурне. Фото AFP

Комментатор ESPN Даг Адлер, комментируя матч Australian Open между американкой Венус Уильямс и швейцаркой Стефани Фегель, сравнил бывшую первую ракетку мира с гориллой.

"Она не попала первым мячом. Венус предстает во всей своей красе. Венус захватывает контроль и включает эффект гориллы", – сказал Адлер.

Венус одержала победу со счетом – 6:3, 6:2.
теннис, комментатор, Australian Open, Венус Уильямс

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Источник:

Championat.ru

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