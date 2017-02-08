Теннисист Рафаэль Надаль хочет стать президентом "Реала"

Сегодня, 21:32

Испанский спортсмен считает, что назначение его президентом "сливочных" – утопия

Рафаэль Надаль. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото AFP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся болельщиком "Реала", заявил, что хотел бы стать президентом мадридского клуба.

- Все знают, что я страстный футбольный болельщик, а "Реал" – мой любимый клуб. Говорить об этом сейчас – утопия, но если вы спросите меня, хотел бы я стать президентом, я отвечу: конечно! Флорентино Перес – прекрасный президент, и не думаю, что я нужен "Реалу". У них все хорошо, – сказал Надаль.

30-летний теннисист занимает шестое место в рейтинге ATP. 29 января он уступил Роджеру Федереру в финале Australian Open.

"Реал" лидирует в таблице примеры, набрав 46 очков в 19 матчах.
футбол, теннис, Реал Мадрид, Рафаэль Надаль

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