Сын Трампа является поклонником лондонского "Арсенала"
11-летний Баррон регулярно посещает матчи "канониров"
Сын президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа является поклонником лондонского "Арсенала".
Как сообщает Mirror, 11-летний Баррон Трамп регулярно посещает матчи "канониров" и появляется на публике в атрибутике лондонского клуба.
При этом издание отмечает, что в социальных сетях на данную новость наблюдается негативная реакция среди болельщиков "Арсенала".
"Арсенал" после 31 сыгранного матча занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место.
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