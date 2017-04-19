Сын Трампа является поклонником лондонского "Арсенала"

Сын президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа является поклонником лондонского "Арсенала".

Как сообщает Mirror, 11-летний Баррон Трамп регулярно посещает матчи "канониров" и появляется на публике в атрибутике лондонского клуба.

При этом издание отмечает, что в социальных сетях на данную новость наблюдается негативная реакция среди болельщиков "Арсенала".

"Арсенал" после 31 сыгранного матча занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место.