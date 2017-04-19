Сын Трампа является поклонником лондонского "Арсенала"

Сегодня, 18:56

11-летний Баррон регулярно посещает матчи "канониров"

Сын Трампа в футболке &quot;Арсенала&quot;. Фото Twitter
Сын Трампа в футболке "Арсенала". Фото Twitter

Сын президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа является поклонником лондонского "Арсенала".

Как сообщает Mirror, 11-летний Баррон Трамп регулярно посещает матчи "канониров" и появляется на публике в атрибутике лондонского клуба.

При этом издание отмечает, что в социальных сетях на данную новость наблюдается негативная реакция среди болельщиков "Арсенала".

"Арсенал" после 31 сыгранного матча занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место.
трамп, Арсенал Лондон

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Источник:

Championat.ru

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